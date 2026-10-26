Otra vez con sorpresa para estatales de Neuquén: cuál es la fecha de cobro de los sueldos

Será esta semana y con aumento, tal como estaba previsto. El pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los activos como pasivos.

Los trabajadores estatales de Neuquén cobrarán este mes con el incremento previsto.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén dio a conocer la fecha en que abonará los sueldos correspondientes a octubre a la totalidad de los trabajadores estatales . Este mes, los haberes incluirán el incremento previsto.

El pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Según informó el Gobierno provincial, los salarios estarán acreditados el jueves 29 de octubre en las cuentas que poseen en el Banco Provincia del Neuquén. Es decir, al igual que en el mes de agosto , no se abonarán el último día hábil del mes, como se preveía tal cual lo dispuesto en los últimos meses, sino un día antes.

"De esta manera, el Gobierno provincial mantiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, una medida que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa y que brinda previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias", destacaron.

Y sumaron que "la política de administración responsable de los recursos públicos garantiza la planificación financiera del Estado provincial".

Tal como estaba previsto, este mes los sueldos vendrán con un aumento. En este caso, será del 6,36 por ciento.

El incremento corresponde a la actualización salarial acordada con las organizaciones gremiales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

Los próximos aumentos para estatales

A fines de julio pasado, el Gobierno provincial selló el acuerdo salarial con los estatales neuquinos. El núcleo central de la propuesta establece la continuidad de la cláusula de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de julio de 2026 hasta junio de 2027. Además de octubre, las actualizaciones se aplicarán de manera trimestral en los meses de enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027:

Enero de 2027: Aplicará el IPC acumulado de octubre, noviembre y diciembre de 2026 sobre el haber del trimestre anterior más los incrementos acordados.

Abril de 2027: Corresponderá al IPC acumulado de enero, febrero y marzo de 2027.

Julio de 2027: Se ajustará con la inflación acumulada de abril, mayo y junio de 2027.

El cálculo de las variaciones del IPC mantendrá el esquema ponderado de 50% de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y 50% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

Bonos extraordinarios por $890 mil

La propuesta del Ejecutivo incluyó el pago de dos sumas extraordinarias, de carácter no remunerativo y no bonificable:

Primera suma: Un pago de $410.000 que se abonó durante la segunda quincena de septiembre de 2026 .

Segunda suma: Un pago de $480.000 previsto para la segunda quincena de enero de 2027.

Ambos montos extraordinarios son extendidos al sector pasivo en las proporciones establecidas por la legislación vigente.

Incrementos porcentuales adicionales

Sumado a los pases por IPC, la oferta contempló dos incrementos porcentuales directos sobre los haberes: