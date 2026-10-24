Con los primeros graduados en Bioimágenes, UFLO y Leben Salud celebran un hito para la salud en la región

Son los dos primeros egresados de una carrera que nació a partir de una alianza de ambas instituciones. Cómo es la carrera que une tecnología y salud y que tiene amplia salida laboral.

La última entrega de diplomas a los profesionales graduados de la Universidad de Flores (UFLO) marcó también un hito para la formación médica en la región. Dariana Jorajuria y Lucas Palacios se convirtieron en los primeros licenciados en Producción de Bioimágenes de la zona y ya aportan todos sus conocimientos para aplicar tecnología de vanguardia en los centros de salud.

"Es una titulación muy innovadora, no existe una igual en la zona cercana", aseguró Christian Kreber, vicerrector general de UFLO Comahue , sobre una carrera que innovó no sólo por su plan de estudios sino por su proceso de creación. "Desde el inicio se contempló una alianza muy importante entre Leben Salud y la universidad" , dijo y aclaró que esta unión permite que los estudiantes incorporen tecnología de vanguardia desde las primeras materias.

"Buscamos generar un ámbito de formación donde el profesional encuentre lo último en el campo laboral, lo último en tecnología y lo último en capacidad de formación docente", detalló.

La entrega de diplomas de este jueves tuvo un clima cargado de emoción. Además de destacar a los estudiantes destacados de cada carrera, los profesionales hicieron su juramento hipocrático y fueron convocados por Micaela Vega, secretaria académica de la UFLO, a ejercer sus profesiones con responsabilidad y compromiso hacia la sociedad.

Omar Novoa

"Ellos son los primeros graduados de un proyecto que nació hace 4 años y después de tanto tiempo, empezar a vislumbrar el resultado genera mucho orgullo y mucha satisfacción", afirmó Kreber sobre una trayectoria formativa que calificó como "no lineal" y con el aporte colectivo de docentes y familiares que apoyaron a cada graduado durante sus estudios.

Los dos primeros profesionales en recibir su diploma en Producción de Bioimágenes serán ahora embajadores de una carrera que aún es poco conocida en la zona, pero que se inserta en un entorno con amplia salida laboral y una demanda creciente.

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"Queremos que cada uno de ellos cuente qué significa ser profesional de la producción de bioimágenes, qué significa integrar a los equipos de salud, manejar lo último en tecnología de diagnóstico por imágenes y poner en práctica ese conocimiento adquirido en pos del beneficio de la salud de las personas", detalló Kreber.

Para el vicerrector, su graduación no dependió sólo de la UFLO sino de un entorno educativo que pudo forjarse en Neuquén gracias a la alianza con Leben Salud, una institución que aportó no sólo la tecnología de vanguardia y el espacio de prácticas sino el diálogo con profesionales ya insertos en el rubro.

Nuevos profesionales para una demanda que crece

Los dos primeros licenciados en Producción de Bioimágenes de la UFLO llegaron a esta instancia de formación después de haberse graduado como técnicos radiólogos y con un recorrido en el campo de la salud.

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"Yo trabajo hace más de 20 años en el ambiente pero es una disciplina que siempre tiene cosas nuevas, hay mucho por aprender", dijo Lucas Palacios sobre su decisión de inscribirse en la carrera. "Por ahí se me hizo un poco más fácil porque ya tenía los conocimientos, pero si querés empezar de cero también es una experiencia hermosa, así que hay que activar la cabeza y hacerlo", señaló en una entrevista con LM Neuquén.

El graduado aclaró que el diagnóstico por imágenes "cambia todo el tiempo y eso es lo más lindo porque hay que actualizarse siempre, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, para no quedarse afuera".

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Dariana Jorajuria también llegó a la carrera con un título previo como técnica radióloga. Tras recibir el nuevo diploma, aclaró que le daba mucha importancia a dar ese nuevo salto profesional para ejercer en el ámbito de la salud ya como licenciada.

"Para mí es un logro especial y sobre todo al poder hacerlo en mi provincia, donde soy nacida y criada, me da mucha emoción", dijo en relación al desembarco de una disciplina que hasta hace poco sólo podía estudiarse en otras provincias del país.

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"Yo trabajo hace seis años como radióloga pero siempre aspiro a un poquito más", dijo e invitó a otros jóvenes a iniciarse en una carrera que cada día suma más demanda y que exige una formación constante. "La tecnología avanza, los equipos son cada vez más modernos y sin dudas hay que aprovechar estas oportunidades de formación", aclaró.