UFLO y Leben Salud: encuentro clave para el futuro del diagnóstico por imágenes

Estudiantes y profesionales de diagnóstico por imágenes se actualizaron sobre las últimas tecnologías aplicadas a la disciplina en la IV Jornada Norpatagónica, organizada por UFLO y Leben Salud.

La sede neuquina de la Universidad de Flores (UFLO) se convirtió en el escenario de la IV Jornada Norpatagónica de Bioimágenes , un encuentro académico y profesional que reúne a referentes del área de Diagnóstico por Imágenes, docentes, profesionales y estudiantes para actualizar los conocimientos en una disciplina en la que la capacitación y la tecnología aplicada cumplen un rol fundamental.

El encuentro, organizado en conjunto por la UFLO y Leben Salud , congregó a decenas de estudiantes y profesionales del rubro para compartir las exposiciones de especialistas en la materia, en un espacio de formación complementaria y actualización médica que nació al calor de la creación de la carrera de Licenciatura en Producción de Bioimágenes.

"Estas jornadas involucran a los estudiantes en un recorrido por la discusión más novedosa del campo profesional y la frontera del conocimiento, expresada por docentes y empresas tecnológicas", señaló el vicerrector general de UFLO Comahue, Christian Kreber , tras el acto de apertura de las actividades.

Para el referente educativo, el valor de las jornadas es su aporte en la creación de un entorno de aprendizaje que va más allá del aula y que incorpora el trato cotidiano con médicos y profesionales de la salud ya insertos en distintas instuciones de la región.

"Estos entornos permiten que los estudiantes vayan complejizando su mirada, que vayan evolucionando y creciendo en su profesionalismo hasta el momento en que se gradúan", aseguró.

Alejandro Schroeder, director médico de Leben Salud y la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, felicitó la iniciativa de los estudiantes que buscan espacios complementarios de capacitación, y que encuentran en estos espacios los primeros puntos de contacto con profesionales destacados del campo.

"Estas jornadas, que no es habitual que tengan un nivel para que venga un médico y aprenda al lado de un técnico, marcan realmente lo que pretendemos: un acercamiento a la ciencia donde todas las profesiones confluyen", señaló.

En diálogo con LM Neuquén, indicó que este tipo de espacios surgieron a partir de una sinergia positiva entre Leben Salud y la UFLO. "Queremos preparar a los mejores técnicos en diagnóstico por imágenes y licenciados, sabiendo que es el comienzo de una carrera que requiere formación constante", dijo en relación a la incorporación permanente de tecnología.

Schroeder consideró que las herramientas que ofrecen estos congresos "nutren a los estudiantes para un mercado laboral exigente, ya sea para que se integren al staff de Leben Salud como para que se desempeñen en su vida laboral en otras instituciones", ya que el diagnóstico por imágenes crece cada día en complejidad y en su campo de incumbencia.

"El diagnóstico por imágenes ya no es solo radiología; cruza todas las especialidades y profesiones, abarcando desde el ámbito forense y la industria del petróleo hasta animales de compañía e inteligencia artificial", dijo sobre una mirada transdisciplinaria en la que tener contacto temprano con tecnología de vanguardia se convierte en un agregado de valor para los futuros profesionales.

En ese sentido, Kreber opinón que "el poder tener este espacio donde convive la tecnología médica, las empresas, todo nuestro cuerpo docente, los alumnos y profesionales es una vivencia muy importante que marca a los estudiantes".

"Que el estudiante pueda realizar toda su trayectoria conviviendo en todo ese entorno genera condiciones para su desarrollo, su evolución y su futuro", concluyó.

Bioimágenes con foco en la inteligencia artificial

Con el título, "¿Cómo es el diagnóstico por imágenes entra en la era de la IA?", la IV Jornada Norpatagónica de Bioimágenes convocó a decenas de estudiantes, técnicos y médicos de la región que buscaron actualizar sus conocimientos en torno a una disciplina que exige formación continua.

Con la participación de destacados profesionales y el apoyo de empresas vinculadas a los últimos avances en tecnología médica y farmacológica, el encuentro permitió repasar las últimas novedades en distintas técnicas de diagnóstico, como tomografía computada, resonancia magnética, angiotomografía, imagen hepática, diagnóstico musculoesquelético, neurografía y Tecnología drycool.