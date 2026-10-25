María Angélica Espinosa lanzó su candidatura por Primero Neuquén y propone recuperar obras, reactivar viviendas y potenciar el turismo y la educación en Las Lajas.

La exintendenta que quiere volver con un modelo inspirado en Mariano Gaido.

La exintendenta de Las Lajas , María Angélica Espinosa , confirmó su candidatura para volver a conducir el municipio, esta vez con el respaldo de Primero Neuquén y en apoyo al gobernador Rolando Figueroa . Con críticas a la actual gestión local, la médica veterinaria busca recuperar el ritmo de las obras públicas y retomar proyectos que, según sostuvo, quedaron sin continuidad.

En su regreso a la política electoral, Espinosa reconoció que el modelo de gestión del intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , fue una de sus principales referencias. “ Sacaba mucho del modelo de gobernar que tuvo Mariano en la capital y lo implementé cuando era intendente”, afirmó.

La candidata aseguró que su propuesta apunta a impulsar el desarrollo de la localidad mediante la planificación a largo plazo, el aprovechamiento de los recursos municipales y la generación de oportunidades para los vecinos.

Por qué quiere volver a gobernar Las Lajas

Espinosa explicó que su decisión de presentarse nuevamente surgió, en parte, del contacto cotidiano con los vecinos y de los pedidos que recibe en su actividad privada.

“La gente viene a mi local y me dice: ‘María, tenés que volver’”, contó. A ese respaldo, señaló, se sumó el entusiasmo por la propuesta política de Primero Neuquén y la posibilidad de trabajar en sintonía con el proyecto provincial de Rolando Figueroa.

La exintendenta cuestionó que la actual administración no haya dado continuidad a iniciativas que se habían puesto en marcha durante su gestión, entre ellas los planes de asfalto, viviendas y propuestas vinculadas con la cultura y la educación.

“Podrían haber seguido con el plan de asfalto, con las viviendas, con la cultura o la educación. Tendrían que haber potenciado lo que estaba bien, seguirlo y mejorarlo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que, de regresar al Ejecutivo municipal, no buscará empezar de cero. “No voy a destruir nada de lo que está construido, continuaré lo que este gobierno hizo bien y mejoraré lo que haga falta”, afirmó.

Obras públicas con recursos propios: uno de los ejes de su propuesta

Uno de los pilares que Espinosa busca recuperar es el modelo de gestión basado en la generación de recursos propios y la capacitación de los trabajadores municipales.

Como ejemplo, recordó que durante su anterior mandato el municipio construyó una planta elaboradora de asfalto rígido ante las dificultades para afrontar los costos del asfalto flexible. Con esa infraestructura y mano de obra local, aseguró que se pavimentaron más de 200 cuadras.

También destacó la construcción de veredas, playones deportivos en distintos barrios y una bicisenda de más de cuatro kilómetros, pensada para conectar sectores que históricamente habían quedado aislados.

La misma modalidad, explicó, permitió ampliar los servicios básicos. A través de convenios con Camuzzi, los empleados municipales realizaron tareas de zanjeo mientras la empresa aportó personal especializado. Según detalló, así se extendió la red de gas a más de 600 familias.

Además, mencionó la ampliación de las redes cloacales mediante la capacitación de trabajadores municipales con asistencia de ingenieros.

El plan de viviendas que quiere reactivar

Entre las iniciativas que pretende recuperar, Espinosa puso el foco en un programa habitacional que combinaba aportes provinciales, cuotas abonadas por los vecinos y mano de obra municipal.

“Hicimos 56 viviendas y dejamos un plan de 40 diseñadas de la misma manera”, recordó.

La candidata lamentó que el proyecto no haya tenido continuidad y planteó la necesidad de volver a impulsar un esquema que permita ampliar el acceso a la vivienda mediante la articulación entre el Estado y los propios beneficiarios.

La propuesta forma parte de una visión de gestión que, según explicó, busca aprovechar los recursos disponibles para sostener obras y servicios sin depender exclusivamente de financiamiento externo.

Turismo y conectividad: la apuesta para cambiar el perfil de Las Lajas

Otro de los objetivos de Espinosa es fortalecer el perfil turístico de la localidad y evitar que Las Lajas sea únicamente un punto de paso para quienes viajan hacia otros destinos.

Durante su anterior gestión, recordó, se construyó una costanera de casi dos kilómetros, se potenció el camping ubicado sobre la Ruta 40, se impulsó el Museo Paleontológico y se finalizó la terminal de colectivos.

También mencionó la realización de eventos culturales de alcance nacional para atraer visitantes y generar movimiento económico.

En el plano provincial, respaldó las inversiones en infraestructura vial y destacó la importancia de mejorar los corredores que conectan Argentina con Chile.

“Que se esté poniendo mucha plata en las rutas es indispensable, pensándolo desde el lado comercial, turístico y de seguridad, eso es muy importante”, remarcó.

En particular, señaló que fortalecer los pasos fronterizos alternativos puede ayudar a distribuir las cargas logísticas y aliviar la congestión que suele registrarse en el paso internacional Pino Hachado.

Educación y deporte como herramientas de desarrollo

La educación ocupa otro lugar central en la propuesta de la exintendenta. Durante su gestión, aseguró, se concretó la llegada de carreras de nivel superior, entre ellas Enfermería, los profesorados de Matemática y Física y la Tecnicatura en Turismo.

También recordó la apertura del Centro de Educación Física (CEF) N.º 19, que se concretó en 20 días, y la construcción de una cancha de hockey de nivel provincial.

Para Espinosa, el acceso a la formación es fundamental para ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población. “La herramienta para salir de la pobreza es el estudio”, afirmó.

La candidata vinculó esa convicción con su propia historia: se crio en Las Lajitas, uno de los barrios más humildes de la localidad, y logró recibirse de médica veterinaria gracias a la educación pública y a una beca al mérito. Luego regresó a Las Lajas para ejercer su profesión.

Actualmente, mantiene su actividad privada y participa en campañas de castración a bajo costo.

Con su candidatura por Primero Neuquén, Espinosa apuesta a volver a la intendencia con una agenda centrada en la obra pública, la vivienda, el turismo y la educación, con la promesa de retomar proyectos anteriores y planificar el crecimiento de Las Lajas a largo plazo.