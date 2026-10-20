Gaido baja los gastos de la política en la ciudad de Neuquén y lo lleva a una consulta popular: "No más concejales"

El intendente enviará una enmienda a la Carta Orgánica para fijar el número de concejales en la ciudad. Se votará en consulta popular en las elecciones.

El intendente Mariano Gaido anunció esta mañana que enviarán al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para congelar en 18 el número de concejales de la ciudad, que es la cantidad de bancas con las que funciona actualmente el legislativo comunal.

El proyecto requerirá una enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica, que estableció en 17 el número inicial de concejales, y pautó que ese número debería aumentar a medida que crezca la población de la capital.

“Hoy venimos a comunicar que vamos a poner a consideración de la ciudadanía una nueva enmienda de la Carta Orgánica para, definitivamente, bajarle los costos a la política”, dijo el intendente durante la presentación en la que estuvo acompañado por ediles de distintos sectores políticos.

Mariano Gaido junto al diputado provincial y exintendente Guillemo Monzani. Claudio Espinoza

“Continuando con la eficiencia del Estado, lo que proponemos es, a través de un acuerdo y de trabajar en conjunto, buscar como prioridad la eficiencia del Estado y bajarle los costos a la política. Por eso hacemos esta presentación hoy, y esperamos que sea tratada de manera urgente para que la ciudadanía pueda expresarse en la próxima elección”, continuó Gaido.

Mariano Gaido: "Lo vamos a hacer realmente"

“A partir de ahí, definitivamente, los neuquinos le vamos a demostrar al país que somos un orgullo, que somos siempre un ejemplo y que, cuando decimos que bajamos los costos de la política, lo hacemos realmente”, reforzó.

Sostuvo que la propuesta de congelar la cantidad de bancas en el Concejo Deliberante guarda relación con lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo.

Mariano Gaido, Guillermo Monzani y la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero. Claudio Espinoza

“Tenemos la misma cantidad de empleados públicos que cuando asumí, hace más de seis años: 3.500 trabajadores, y no hemos incrementado absolutamente en nada”, afirmó.

Además, aseguró que Neuquén es “la mejor administrada del país”, ya que destina un 22 por ciento de sus recursos al pago de personal.

La presentación contó con la presencia del actual diputado provincial y del exintendente Guillermo Monzani, a quien el jefe comunal agradeció su acompañamiento. “Estas situaciones no son muy habituales: que encontremos reunidos a dos intendentes en un momento histórico”, señaló.

Gaido aprovechó el espacio y pidió a nivel nacional la eliminación de las PASO, que “lo único que hacen es generar un gasto innecesario, además de una pérdida de tiempo”. “Estoy orgulloso de volver a consultar a la ciudadanía para hacer eficiente la política”, reafirmó.

Claudio Espinoza

Por su parte, Guillermo Monzani destacó el acompañamiento político a la iniciativa del intendente Gaido. “Elegimos el camino de acompañar este tipo de reformas”, dijo al recordar que cuando se propuso eliminar las elecciones de medio término en 2021 no consiguió los votos necesarios el congelamiento de las bancas para ser incluida en el referéndum.

Guillemno Monzani: "Somos medio cabeza dura"

“Somos medio cabeza dura y eso está bueno en este sentido: insistir nuevamente para poner a consideración de la ciudadanía que el número de bancas se congele en el Deliberante. Somos 18 concejales. ¿A ustedes no les parece que funciona bien la ciudad? Funciona muy bien, les puedo asegurar. Incrementar esos números en el Concejo no le va a cambiar la vida a nadie y, al contrario, vamos a lograr un ahorro verdadero”, señaló.

Confirmó su apoyo a la iniciativa para que sea sometida a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones. “Es algo que siempre pensé, lo pensé en 2021 y lo sigo pensando ahora. Vamos a apoyar esta enmienda para que sea puesta a consideración de la ciudadanía”, afirmó. “En mi caso, me va a tener militando el sí a la reforma y al congelamiento de bancas en el Concejo Deliberante”, ratificó.

A su turno, el concejal Joaquín Eguía anunció el firme acompañamiento del bloque Fuerza Libertaria al proyecto de enmienda y cuestionó la llamativa ausencia de otros espacios políticos durante el anuncio.

Claudio Espinoza

Tras apuntar contra las contradicciones de algunos dirigentes opositores que rechazaron la iniciativa en 2021 buscando ampliar la cantidad de lugares en el recinto, reafirmó la postura de mantener la composición actual de 18 bancas y afirmó: "Como votó y como lo sigue pensando mucha gente, hay que bajar los costos de la política".

Romina Miranda, concejal de Confluencia Neuquina, expresó que son las políticas de Estado las que nos motivan y su continuidad y que “que pongan en relieve y en prioridad la gestión municipal, los servicios de los vecinos y una gestión de calidad que como hace mucho tiempo no tenemos en la ciudad”.

En este sentido, resaltó que en este gobierno se fortalecieron aquellas políticas que apuntan a mejorar la vida de los vecinos y sostuvo que “reducir los costos de la política a favor de generar más recursos para la gestión es algo importante que debemos sostener, por eso, desde este espacio vamos a acompañar sin dudas”.

¿Cómo se procederá en la consulta popular?

Gaido aclaró que “será de la misma forma que lo instrumentamos en 2023, con una consulta a la ciudadanía que se va a realizar en el momento electoral, para aprovechar la convocatoria a elecciones que vamos a tener el año que viene. A partir de ese momento, la ciudadanía se expresa claramente”.

“Es el mismo formato de eficiencia de gestión que planteamos antes cuando propusimos eliminar las elecciones de medio término, que en aquella oportunidad la ciudadanía nos acompañó con el apoyo del 66 por ciento de los vecinos de la ciudad de Neuquén”, dijo .

“Vamos a ponerla a consideración de los verdaderos actores de la transformación de la vida institucional de la ciudad, que son los vecinos”, reafirmó y agregó: “En esta oportunidad estamos convencidos de que la ciudadanía nos va a volver a acompañar, y además vamos a tener el acompañamiento de todo el Concejo Deliberante para llevar adelante la enmienda de la Carta Orgánica en las próximas elecciones”.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, anunció el llamado a una sesión especial para este jueves con el objetivo de tratar el proyecto lo antes posible y darle destino en la Comisión de Legislación. La titular del cuerpo legislativo consideró que la enmienda es un tema muy importante porque acompaña a la ciudadanía.

Al respecto, respaldó la firme decisión del intendente de avanzar con esta iniciativa y remarcó la coherencia de la medida. "Sigue con el inicio de su gestión, que es bajar los gastos de la política", sentenció.