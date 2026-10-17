Gaido con Pasqualini en el Polo Tecnológico: "También somos ciencia y tecnología"

La obra se financia con fondos municipales y tendrá 1.700 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles. Incluirá espacios para investigación biomédica, empresas tecnológicas y un data center.

El intendente Mariano Gaido y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén , ubicado en el Distrito 2 de la Meseta. Los trabajos se concentran actualmente en el encofrado de las columnas y los tabiques de la planta baja, con el objetivo de avanzar con el hormigonado de la estructura durante la próxima semana, si las condiciones climáticas lo permiten.

El proyecto se financia íntegramente con recursos municipales y estará destinado a la investigación biomédica, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento. El edificio sumará infraestructura para el trabajo científico, espacios para empresas del sector y nuevas áreas para el desarrollo de proyectos vinculados con la innovación.

Durante la recorrida, Gaido destacó la incorporación de la ciencia y la tecnología a las actividades productivas de la ciudad y planteó la posibilidad de diversificar la matriz económica, históricamente ligada a la actividad hidrocarburífera.

“A mí me enorgullece esta nueva economía que llega a la ciudad de Neuquén, que ya es una realidad, que llegó”, afirmó el intendente.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo tecnológico puede complementar el peso de la industria energética en la economía local. “Nosotros somos gas y petróleo, estamos orgullosos, pero también somos ciencia y tecnología, somos investigación médica”, expresó.

Qué tendrá el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico

Pasqualini detalló que uno de los pisos estará destinado al trabajo del COI en investigaciones vinculadas al cáncer. Además, el inmueble albergará a los cuatro institutos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue y dispondrá de espacios para empresas tecnológicas locales y regionales.

El proyecto contempla áreas para investigación, aceleración de proyectos e incubación de emprendimientos, con el objetivo de ofrecer infraestructura para distintas etapas del desarrollo científico y empresarial. También incluirá un data center, que se incorporará al equipamiento tecnológico previsto para el complejo.

Durante la recorrida, Gaido hizo hincapié en las oportunidades de formación para técnicos e ingenieros y en la posibilidad de que desarrollen soluciones tecnológicas desde Neuquén. En ese sentido, mencionó al Instituto Vaca Muerta como una alternativa de capacitación para quienes busquen incorporarse a estas actividades.

“Tenemos la oportunidad de que acá técnicos, ingenieros, se capaciten en el Instituto Vaca Muerta y tengan la oportunidad de generar una herramienta tecnológica que sea orgullo del país”, expresó.

Cómo avanza la construcción y cuáles son los plazos

Melina Alebuena, ingeniera a cargo de la obra, indicó que los trabajos mantienen un buen ritmo pese a las condiciones climáticas de las últimas semanas.

“Estamos muy bien, venimos con un avance, a pesar de las condiciones climáticas que tuvimos, venimos con un avance muy bueno”, señaló.

Actualmente, los equipos trabajan en el encofrado de las columnas y los tabiques de la planta baja. Si el tiempo acompaña, está previsto hormigonar gran parte de esa estructura durante la próxima semana y luego comenzar con las losas.

Alebuena estimó que cada losa demandará entre tres y cuatro semanas de trabajo, de acuerdo con la planificación establecida para la construcción.

El edificio tendrá alrededor de 1.700 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro niveles: planta baja y tres pisos superiores. La estructura principal será de hormigón y contará con carpinterías metálicas de aluminio y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de los espacios científicos y tecnológicos.

El plazo de ejecución previsto es de entre 270 y 365 días. Además, el proyecto contempla la construcción de una pasarela para conectar el nuevo módulo con los dos edificios existentes y aproximadamente 4.500 metros cuadrados de estacionamiento.

Con esta ampliación, el Polo Científico Tecnológico incorporará nuevos espacios para la investigación, la formación y el desarrollo de empresas vinculadas con la economía del conocimiento, en un proyecto que el municipio financia con recursos propios.