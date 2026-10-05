Mariano Gaido y María Pasqualini recorrieron los avances del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico.

El intendente destacó el avance de los trabajos y puso en valor el desarrollo del proyecto. "Es una realidad en la ciudad y estamos orgullosos", dijo.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico , una obra que ampliará la infraestructura destinada a la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento.

El nuevo espacio incorporará actividades vinculadas a la investigación biomédica y contará con la participación de la Universidad Nacional del Comahue y empresas tecnológicas de la ciudad.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido destacó el avance de los trabajos y puso en valor el desarrollo de un proyecto que busca consolidar a Neuquén como un polo de referencia para la innovación y el conocimiento.

Ciencia y tecnología en Neuquén

“El Polo Científico Tecnológico es una realidad en la ciudad. Estamos orgullosos. La ciencia y la tecnología, la industria del conocimiento está en la ciudad y en la provincia de Neuquén”, aseguró el jefe comunal.

Gaido resaltó además la incorporación de distintas instituciones y sectores al nuevo edificio. “Nos enorgullece las instituciones que ya están garantizadas que van a formar parte de este tercer edificio, pero además lo avanzado que va la obra”, señaló.

El intendente también destacó el impacto de la obra en el empleo local y el esquema de financiamiento utilizado para llevarla adelante. “Quiero felicitar a la empresa, y a los más de 40 trabajadores neuquinos que llevan adelante esta obra que estamos llevando a cabo con presupuesto propio, y sin endeudamiento”.

En este sentido, vinculó la construcción de la tercera nave del Polo Científico Tecnológico con otras obras que lleva adelante la Municipalidad como los paseos costeros, los loteos con servicio, y las 3.000 cuadras de asfalto, entre otras.

Sebastián Fariña Petersen

Nueva infraestructura en el Polo Tecnológico

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el ritmo de ejecución y el destino que tendrá la nueva infraestructura. “Vinimos de recorrido al tercer edificio, que la verdad que viene avanzando muy bien”.

Pasqualini explicó que uno de los principales objetivos será ampliar las posibilidades de investigación y vinculación entre el ámbito científico, académico y productivo.

Se trata de “un edificio que viene a sumar a nuestra investigación biomédica, porque va a tener uno de los pisos vinculado a través de la investigación del cáncer, del COVID, pero también va a estar presente la Universidad del Comahue y también las empresas de tecnología de la ciudad”, detalló.

La funcionaria remarcó así el perfil multidisciplinario que tendrá el edificio, con espacios destinados a fortalecer la investigación y generar vínculos entre investigadores, universidades y empresas del sector tecnológico.

La incorporación de estos actores apunta a consolidar un ecosistema que permita desarrollar nuevos proyectos y potenciar las capacidades locales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

De esta manera, el tercer edificio se suma al desarrollo del Polo Científico Tecnológico como parte de la estrategia municipal de impulsar la economía del conocimiento y generar infraestructura para actividades científicas y tecnológicas en la ciudad.