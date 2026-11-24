El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada sobre la calle Tronador, a pocos metros de la intersección con la calle Chocón.

Un violento accidente de tránsito rompió la calma de la madrugada en el barrio Confluencia , en Neuquén . Es que un auto volcó y terminó adentro de un profundo zanjón con las ruedas hacia arriba. A pesar de lo espectacular del siniestro, el conductor logró salir por sus propios medios y se retiró de la escena. El vehículo, en tanto, permanece aún en el lugar.

El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada sobre la calle Tronador , a pocos metros de la intersección con El Chocón, justo en la parte trasera del hogar Hermanitas de los Pobres. Según los testimonios recabados en el sector por el móvil de LU5 , un hombre joven, de aproximadamente 30 años, circulaba al mando de un Ford Focus color gris por la calle de tierra.

Por motivos que aún son materia de investigación -aunque todo indica que transitaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la calzada- el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia, el vehículo despistó hacia el costado del camino y cayó directamente adentro de un zanjón de importantes dimensiones, quedando tumbado con sus cuatro ruedas apuntando hacia arriba entre los pastizales.

El fuerte impacto y lo que vino después alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones. Vecinas del sector y residentes cercanas al hogar de las Hermanitas relataron que, en medio de la oscuridad de la noche, comenzaron a escucharse gritos, pensando que era una discusión.

Sin embargo, resultaron ser gritos de auxilio provenientes desde el interior del desagüe. Era el propio automovilista, quien intentaba destrabar las puertas y salir de la cabina.

Afortunadamente, tras varios minutos de tensión, el joven consiguió escapar del habitáculo por sus propios medios. Según trascendió, optó por abandonar el Ford Focus y marcharse a pie del lugar. Su auto, en tanto, aún permanecía allí pasadas las 10 de la mañana.

Con el correr de las horas y ya con la luz del día, la escena del vuelco se convirtió en un foco de atención para todo el barrio. Decenas de curiosos que pasaban por la zona en bicicleta, en moto o caminando detuvieron su marcha frente al zanjón de calle Tronador para observar de cerca cómo había quedado el auto y registrar la postal con sus teléfonos celulares, viralizando rápidamente los videos del insólito episodio.

Choque, vuelco y persecución en plena Avenida Argentina

El conductor de 80 años de una Amarok provocó un fuerte accidente de tránsito y se dio a la fuga por Avenida Argentina al 1500. El siniestro involucró a tres vehículos, siendo que la mujer que se vio encerrada por la camioneta sufrió un choque y un vuelco, por lo cual se interrumpió la circulación hacia Parque Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 del mediodía del miércoles 11 de noviembre, en medio de una jornada cargada de siniestros viales. De acuerdo al relato de la automovilista de 39 años que circulaba en un Volkswagen Polo Trek, una Amarok que avanzaba en el mismo sentido la encerró.

Aquella maniobra provocó que tuviera que dar un volantazo por el que chocó a un Volkswagen Fox color gris estacionado y volcó.

La peor parte la llevó la automovilista que sufrió el destrozo de su auto volcado principalmente en la trompa aplastada sobre el suelo. No obstante, afortunadamente no sufrió lesiones. Se registraron daños en el auto estacionado producto del choque.