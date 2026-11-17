Hay recomendaciones de seguridad vial que se deben tener en cuenta, para comprobar el estado del vehículo antes de salir a la ruta.

La rueda de auxilio también necesita control de estado y presión.

Quienes planean viajar en auto durante las vacaciones de verano, necesitan revisar en qué condiciones está el auto antes de salir a la ruta. El control de cubiertas, frenos y motor permite detectar arreglos pendientes, pero además calcular ese gasto dentro del presupuesto del viaje.

Además de las ruedas - que son una de las preocupaciones principales - la revisión previa al viaje debe abarcar frenos, luces y los niveles de aceite, líquido refrigerante y líquido de frenos. Son controles que las recomendaciones de seguridad vial señalan para comprobar el estado del vehículo antes de salir a la ruta.

La rueda de auxilio también necesita control de estado y presión. Una cubierta que permanece guardada puede pasar inadvertida durante las revisiones habituales, aunque será necesaria si alguna de las ruedas en uso sufre una rotura durante el recorrido.

Cuánto cuesta cambiar las cubiertas del auto y qué gastos extras se deben sumar

Cambiar las cuatro cubiertas de un auto básico puede demandar en estos días entre $357.500 y $552.120. Es uno de los gastos más altos de la preparación para las vacaciones y sumado a otros arreglos, puede llevar la cuenta del mantenimiento cerca de $1.000.000.

El control de presión debe hacerse con los neumáticos fríos y con los valores indicados en el manual del vehículo. (Foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

La puesta a punto básica, con aceite, alineación, balanceo y aire acondicionado, ya supera los $300.000. La revisión de desgaste, cortes y otros daños permite decidir qué neumáticos deben reemplazarse.

La compra además, tiene que respetar la medida indicada en el manual y las especificaciones del fabricante para ese vehículo.

Los valores de referencia

Cada cubierta 175/65 R14 cuesta entre $89.375 y $138.030.

El servicio de alineación y balanceo para cuatro ruedas cuesta $56.875 con descuento o $81.250 de lista.

El servicio de aceite y filtro arranca en $108.000 con lubricante mineral, y llega a $160.000 con sintético 5W40. Las opciones superiores exceden los $227.000. El filtro de habitáculo ronda los $17.000.

Las pastillas delanteras cuestan entre $97.000 y $123.000 para los modelos consultados.

La carga del aire acondicionado sale $147.900, o $180.640 con control.

La batería relevada vale $182.000.

Qué revisar antes de elegir las cubiertas

Con el auto cargado de pasajeros y equipaje, la presión de inflado puede diferir de la habitual. El valor correcto se consulta en el manual o en la etiqueta del vehículo. Las indicaciones para las ruedas delanteras y traseras tampoco tienen por qué ser iguales.

Para medir la presión, los neumáticos deben estar fríos. El aire se calienta durante la marcha y modifica la lectura; por eso, quitar aire después de circular para alcanzar el valor indicado en frío puede dejar una cubierta con inflado insuficiente cuando se enfríe.

El cambio de aceite y filtro arranca en $108.000 dentro de los precios relevados antes de las vacaciones. (Foto: Daniel Andraski/Pexels)

Cortes, fisuras, protuberancias y desgaste desparejo requieren una evaluación. También merece una revisión la pérdida de aire que obliga a inflar una rueda cada pocos días: el problema puede estar en el neumático, la válvula o la propia llanta.

Una dirección que tira hacia un costado puede advertir un problema de alineación. Las vibraciones a determinadas velocidades pueden relacionarse con el balanceo. Revisar esos síntomas ayuda a identificar trabajos necesarios y a evitar que un juego nuevo vuelva a desgastarse de manera irregular.