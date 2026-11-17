En agosto se reportaron en la provincia un total de 9.119 empresas. El resto de las 23 jurisdicciones registraron pérdida de empresas, El gobierno convocó a la segunda ronda de proveedores del RIGI

Neuquén se mantuvo en agosto como la única jurisdicción del país con crecimiento interanual en la cantidad de empresas empleadoras del sector privado, al registrar un leve incremento del 0,1% respecto al mismo mes del año anterior, lo que equivale a la creación neta de 10 nuevas firmas.

El dato se desprende de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Este informe revela un panorama dispar respecto al resto de las 23 jurisdicciones subnacionales, todas ellas con retrocesos en su entramado empresarial durante el mismo período.

Según el relevamiento, Neuquén alcanzó en agosto un total de 9.119 firmas empleadoras activas frente a las 9.109 contabilizadas doce meses atrás. La provincia patagónica también lidera la comparación frente a noviembre de 2023, siendo el único distrito con saldo positivo en ese lapso al exhibir una suba del 1,9% (+169 empresas).

A nivel nacional, el total de empleadores privados activos se ubicó en 475.685, reflejando una contracción interanual del 2,9% (una pérdida de 14.241 firmas) y acumulando treinta meses consecutivos de caídas interanuales. En la comparación contra noviembre de 2023, el retroceso en todo el país asciende al 6,3%, equivalente a la desaparición de 32.163 empresas.

En el desglose por distritos, detrás de Neuquén, las menores caídas interanuales se observaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-1,2%), Tucumán (-1,6%) y La Pampa (-2,4%). En el extremo opuesto, las retracciones más pronunciadas se registraron en La Rioja (-13,1%), Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%) y Santa Cruz (-6,8%).

Por sectores de actividad económica, catorce de los dieciocho rubros relevados mostraron bajas interanuales, encabezados en volumen absoluto de pérdidas por el Comercio (-5.987 firmas, -4,1%), Servicios de transporte y almacenamiento (-2.602, -7,5%), Industria manufacturera (-2.529, -5,3%) y Servicios inmobiliarios (-1.308, -4,9%).

En contrapartida, solo cuatro sectores lograron expandir su cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+2,6%), Servicios de asociaciones y servicios personales (+2,0%), Salud humana y servicios sociales (+1,0%) y Suministro de electricidad (+0,9%).

Nueva ronda de proveedores para el RIGI

El Ministerio de Economía anunció la apertura de inscripciones para la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en San Isidro y estará orientada de manera exclusiva a los sectores de hidrocarburos y energía.

El encuentro reunirá a 60 empresas compradoras con más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de todo el país. El objetivo central de la jornada es promover la articulación directa de los grandes proyectos de inversión aprobados y en evaluación dentro del RIGI con la cadena de valor local de petróleo y gas.

Las inscripciones para participar de las reuniones de negocios previamente pautadas estarán abiertas hasta el 16 de noviembre, mientras que los interesados en asistir a las demás actividades del evento podrán registrarse hasta el 30 de noviembre inclusive a través de la web oficial del gobierno.

NA.

Proyectos en cartera y récord productivo

Actualmente, el sector energético e hidrocarburífero cuenta con 14 proyectos aprobados bajo el RIGI —11 corresponden a Oil & Gas por USD 49.000 millones y 3 a energía por USD 706 millones—. A su vez, se encuentran en proceso de evaluación otros 13 proyectos (11 de hidrocarburos por USD 117.436 millones y 2 de energía por USD 458 millones).

El anuncio se da en un contexto de crecimiento sostenido del sector. En septiembre de 2026, la producción nacional de petróleo alcanzó un récord histórico de 973.700 barriles diarios, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, que representa cerca del 70% del total. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la balanza comercial energética cerrará el año 2026 con un superávit cercano a los USD 12.000 millones, proyectando un balance positivo de USD 28.000 millones para el año 2030.