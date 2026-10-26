El efecto Vaca Muerta marca la diferencia en un panorama nacional complejo. Los indicadores que explican el fenómeno.

Neuquén es la única provincia del país en la que aumentó la contratación de empleo privado

La provincia de Neuquén fue la única jurisdicción del país con aumento de empresas privadas que contratan empleados, según un informe oficial.

La mejora es producto del impacto de Vaca Muerta y contrasta con la caída generalizada que se produjo en la región del AMBA.

Según datos de la secretaría de Trabajo que analizó la consultora Politikón Chaco en julio "se registraban 475.822 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país, cifra que representa una caída del 3,1% respecto a igual mes del 2025 equivalente a una pérdida de 15.350 firmas en el período".

Con esta cifra, el indicador acumula veintinueve meses consecutivos con descensos interanuales.

El panorama

Asimismo, catorce de las dieciocho actividades económicas registraron bajas, destacándose Comercio (-6.405 con -4,4%), Servicios de transporte y almacenamiento (-2.694 firmas con -7,7%), la Industria (-2.615 y -5,5%) y los Servicios inmobiliarios (-1.438 con -5,3%)".

El reporte señaló además que el Comercio, la Industria manufacturera y la Construcción explicarán más de la mitad de la caída total de firmas en dieciocho distritos.

El informe precisó que de las 24 jurisdicciones subnacionales, sólo una presentó crecimiento neto de empresas empleadoras: Neuquén, con un leve incremento del 0,2% que equivale a 18 nuevas firmas respecto a julio de 2025.

Por el contrario, el reporte indicó que los demás distritos exhibieron descensos de distinta magnitud, que variaron desde reducciones en CABA (-1,3%) y La Pampa (-1,7%) hasta caídas severas como en La Rioja (-16,6%).

En Neuquén, el desempeño positivo estuvo sostenido por la construcción, que mostró un crecimiento interanual del 9,3%.

En cuanto al criterio metodológico, se puntualizó que las empresas empleadoras se definen como aquellas personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Indicadores de la actividad económica

Según datos del Ministerio de Capital Humano procesados por la subsecretaría de Industria y Modernización, en el primer trimestre de 2026 el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera de la provincia llegó a 14.382 puestos de trabajo.

la evolución del empleo privado en los últimos cinco años marca un cambio de escala. En el primer trimestre de 2021 la industria empleaba a 8.762 personas, por lo que en cinco años sumó más de 5.600 puestos, un crecimiento del 64%. En el mismo período, el empleo privado registrado del total de la provincia creció un 36%. Es decir que la industria creció casi al doble del ritmo de la economía neuquina en su conjunto.

Con este desempeño, la industria manufacturera ya es la quinta actividad que más empleo privado genera en Neuquén, detrás de comercio, petróleo y minería, construcción y servicios empresariales e inmobiliarios.

Las ramas que más trabajadores emplean son maquinaria y equipo (33% del empleo industrial), otros productos de metal (16%), alimentos (16%), minerales no metálicos (7%) y productos químicos (5%). El crecimiento más fuerte se dio en maquinaria y equipo, que en cinco años pasó de 2.210 a 4.785 trabajadores, más del doble.