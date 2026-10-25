Brasil define su futuro: Lula y Bolsonaro, frente a frente en el balotaje

Más de 158 millones de brasileños definen en el balotaje el rumbo político y económico entre la continuidad de Lula Da Silva y el cambio.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para el balotaje en Brasil, donde 158,7 millones de votantes definirán el futuro.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para el balotaje en Brasil, donde 158,7 millones de votantes definirán el futuro.

Los colegios electorales de Brasil abrieron sus puertas este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales , donde unos 158,7 millones de votantes decidirán si ratifican la gestión de Lula Da Silva o eligen al opositor Flávio Bolsonaro .

La jornada electoral, que se extiende hasta las 17 horas de Brasilia, definirá no solo un gobierno, sino el rumbo institucional y económico de la mayor nación latinoamericana tras una campaña marcada por acusaciones cruzadas y propuestas contrapuestas.

El senador y candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, votó en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a participar, afirmando que “llegó la hora del cambio” y que “Brasil no aguanta más”, mientras que el actual mandatario emitió su sufragio en San Bernardo del Campo, reconociendo que “la disputa es muy visible” y apuntando contra su opositor.

Flávio Bolsonaro promete mano dura contra la inseguridad y la corrupción

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, enfoca su propuesta en la disciplina fiscal y el desarrollo agroindustrial, prometiendo endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción. El candidato cuestionó la situación carcelaria bajo la actual administración y presentó ante el Tribunal Superior Electoral un reclamo para inhabilitar a Lula por presuntas irregularidades en plataformas digitales.

Su propuesta contempla penas severas para líderes de organizaciones criminales, y aseguró que dará “un tijeretazo en la corrupción del Gobierno de Lula”, vinculando además al actual presidente con dictadores de Nicaragua y Venezuela. En el primer debate entre los finalistas, el senador también advirtió sobre supuesta difusión masiva de acciones gubernamentales.

AHORA | Votó Luiz Inácio "Lula" da Silva



El presidente de Brasil emitió su voto en San Pablo en un balotaje histórico que divide en dos al país. Los primeros resultados se conocerán durante las últimas horas de la tarde.



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Lula busca la reelección con énfasis en políticas sociales

Luiz Inácio Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores, busca su cuarto mandato no consecutivo promoviendo el fortalecimiento de la salud pública universal, la intervención estatal distributiva y la protección de los derechos laborales, planteando la votación como una “defensa de la democracia”.

El actual mandatario impulsó medidas como la reducción de la semana laboral, el incremento del 15% en Bolsa Família, créditos públicos a bajo interés y un programa de refinanciación para ciudadanos de bajos ingresos. Además, envió al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito los fines de semana, buscando así amortiguar el impacto en los consumidores.

La elección pone a prueba el peso de Minas Gerais, el segundo colegio electoral del país, donde Bolsonaro aventajó a Lula en la primera ronda. La tasa de inasistencia en la primera vuelta alcanzó el 21%, y la abstención podría ser clave para definir el resultado.