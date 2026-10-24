Sigue el reclamo por el asesinato de Nicolás Sáez, hallado calcinado en la meseta: "Fue un homicidio con alevosía"

Hace pocos días se manifestaron afuera de la fiscalía neuquina. Su familia sigue buscando un cambio de carátula en la causa.

Familiares y amigos de Nicolás Sáez , el joven de 21 años que fue asesinado a golpes y luego calcinado en la meseta de Centenario , se movilizó hace pocos días en la capital neuquina y planean continuar con las manifestaciones para que el caso se mantenga vigente y no pierda visibilidad. Siguen en la búsqueda de un cambio de carátula en la causa por la violencia con la que fue cometido el asesinato y ahora esperan la fecha de audiencia para que se le extienda la prisión preventiva al detenido por el crimen.

El padre de la víctima, Germán Sáez, explicó en diálogo con LM Neuquén que el pasado viernes 16 de octubre se concentraron afuera de la fiscalía neuquina con banderas, tambores y remeras exigiendo justicia por su hijo. "Fuimos a hacer ruido y pedir justicia por Nico. Está todo muy tranquilo y queremos tener novedades de cómo viene avanzando la causa", expresó.

También remarcó que planean realizar este tipo de movilizaciones todos los meses hasta que inicie el juicio y continuar pidiendo por un cambio de carátula en la causa. Es que, durante la formulación de cargos, el juez de Garantías Raúl Aufranc le atribuyó al detenido el delito de homicidio simple , cuando la fiscalía había pedido que fuera homicidio con alevosía .

"Fue un crimen muy violento", expresó su padre. Y comentó que se mantiene en contacto con la fiscalía, saben que están trabajando y que el pedido de cambio de carátula podría ser posible. "No tenemos más información ni actualización del caso, eso también es lo que estamos esperando", agregó.

Por su parte, Sáez comentó que están a la espera de la fecha de una audiencia que debería realizarse para extender el plazo de prisión preventiva para el imputado, Cristian Campodónico, ya que sólo le impusieron 2 meses a cumplir.

Sebastián Fariña Petersen

Unidos para mantener vivo el recuerdo de Nico

A su vez, el padre de la víctima contó que realizaron rifas y juntaron plata entre amigos y familiares para poder realizar tres murales en su homenaje. Los mismos están ubicados en diferentes puntos de Neuquén y Centenario y el objetivo es el de mantener vivo el recuerdo de Nicolás.

Detalles del violento crimen

Según la teoría de la Fiscalía, el 5 de septiembre de 2026 el imputado contactó a Nicolás y lo invitó a tener una cita doble con unas chicas en una plaza de Centenario. Campodónico se valió de la relación de amistad que los unía para citarlo a un sector cercano a la calle Pucará al 730, una zona aislada y de difícil acceso del parque industrial.

La fiscal del caso, Lorena Juárez explicó: “El acusado con quien mantenía una relación de amistad con el fin de invitarlo diciéndole que iban a tener una cita con dos amigas, quienes previamente lo habrían invitado, acordando el supuesto encuentro en una plaza de Centenario”.

Nicolás, por la confianza que le tenía al acusado, acudió al lugar y una vez allí, se trasladaron hasta un cañadón debajo de una loma. El imputado llevó a la víctima a un sector de bardas del Parque Industrial de Centenario, próximo al lugar conocido como "Chile loco", que es una especie de desarmadero de autos, una zona sin cámaras, con tránsito casi exclusivo de camionetas petroleras y escasa iluminación.

En ese contexto, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

“Valiéndose de la relación de amistad que mantenían para poder actuar sobre seguro y cumplir su fin de darle muerte mediante la utilización de una piedra le provocó múltiples lesiones en la zona de la cabeza las que causaron el deceso de la víctima”, indicó Juárez.

Luego del ataque, el acusado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró cerca de las 18:20 del sábado 5 de septiembre. Sin embargo, entre el 6 y 11 de septiembre, el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo. En ese sentido, lo prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima para esconder el cadáver.

El pedido de cambio de carátula de la causa

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega durante la audiencia de formulación de cargos. Los mismos le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor. También solicitaron que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva durante seis meses.

Sin embargo, juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos contra Campodónico, pero no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva durante el plazo de dos meses, menor al solicitado por la Fiscalía.