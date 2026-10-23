Profesionales de la salud debaten sobre el abordaje integral de los cuidados paliativos

Con una jornada de debate, buscan generar redes interdisciplinarias para acompañar a los pacientes en la etapa final de su vida.

Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación e intercambiar saberes ante los crecientes desafíos de la disciplina, más de 80 profesionales se congregaron este viernes en Neuquén durante la Jornada Regional de Cuidados Paliativos . Con debates sobre nutrición, acompañamiento en el hogar, oncología y hasta bioética, el evento buscó aportar una mirada integral para un área de la atención sanitaria que cada día tiene más demanda en la región.

"Entendemos que el cuidado de los pacientes que se encuentran con necesidades paliativas se hace de forma interdisciplinaria y la idea es poder unirnos entre todos, tener una mañana y tarde de encuentro tanto del sistema público como del privado", explicó Constanza Núñez, médica paliativista de Leben Salud a cargo de la organización de la jornada.

El evento se celebró en el auditorio de OSDE y congregó a médicos, oncólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales, entre otros profesionales que forman parte de la red de atención de los pacientes en cuidados paliativos.

"Los cuidados paliativos llegan a cualquier persona que tenga una enfermedad que puede ser o no oncológica y que limita su situación de vida", dijo Núñez y agregó que la atención integral del paciente requiere de un diálogo aceitado entre los distintos profesionales, por lo que este tipo de encuentros son fundamentales para generar lazos más directos de cooperación. "En la vorágine del trabajo diario generalmente no tenemos estos espacios para compartir", aclaró.

Sebastián Fariña Petersen

En el mismo sentido opinó la médica paliativista Mariángeles Fossatti, que destacó la importancia de hacer crecer la red de profesionales vinculados a la disciplina. "Todos trabajamos con los mismos pacientes, con las mismas familias, tenemos las mismas dificultades; entonces ver cómo entre todos los que estamos acá mejorar nuestra red y que esa red crezca para comunicarnos entre nosotros", aseguró.

"La mirada de los cuidados paliativos tiene que ser integral y tiene que ser en equipo, no la puede hacer un médico solo en un consultorio", destacó.

Ampliar las redes ante una demanda que crece

Fossatti aclaró que el crecimiento demográfico y la mayor longevidad tienen impacto directo en la disciplina. "Nuestra población está creciendo, hay muchos pacientes con patologías crónicas, hay muchos pacientes con patologías oncológicas, entonces hay una necesidad que va creciendo de cuidados paliativos", afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

Para Núñez, "la mayor barrera es la escasez de equipos formados en esta especialidad, porque la población sigue aumentando y cada vez las personas tienen más años, y eso obviamente aumenta los requerimientos de cuidado paliativo; por eso la necesidad de formar más gente".

Por eso, consideró que es importante sumar más profesionales y, sobre todo, formar a los equipos en la especificidad de la disciplina, incluso para roles que por lo general no se asocian con este tipo de cuidados.

Sebastián Fariña Petersen

"Cuando una persona que necesita cuidados paliativos llega al sistema de salud, desde el administrativo hasta el médico, tiene injerencia en cómo se siente esa persona", detalló.

De la atención médica a la red de contención

Acompañar a los pacientes en el final de la vida es un desafío que involucra no sólo a los médicos sino a todo su círculo afectivo. "Muchas veces son pacientes que no tienen red ni quién los cuide en su casa", dijo Fossatti en relación a la existencia de un hospice de Fundación Solatium, donde los voluntarios funcionan como vínculo afectivo.

Sebastián Fariña Petersen

"Una vez que llegan a la casa, ya dejan de llamarse pacientes, se llaman huésped y el huésped es cuidado por toda una gran red de voluntarios que destinan horas de su día para cuidar a estos huéspedes", detalló.

Tener en cuenta al entorno es fundamental para atender a los pacientes con enfermedades terminales. "El acompañamiento es siempre a una unidad de tratamiento, que así la llamamos, que es paciente y entorno significativo, y en realidad juntos hacemos un equipo donde cada uno claramente tiene una función diferenciada", aclaró la trabajadora social Analía Giardili.

"Cuando un paciente es derivado, alguien tiene que recibirlo y eso tiene que ser parte de una estrategia; no es solo el egreso de un paciente. ¿Alguien pensó cómo iba a ser cuidado en su casa? En esos pasajes nos falta diálogo", aclaró.

Para debatir estos desafíos, los cuidados previos y hasta las discusiones bioéticas en torno a las enfermedades terminales, los profesionales de la salud se dieron cita en una primera jornada que funciona también como puntapié inicial para desarrollar más espacios de intercambio ante una disicplina que impone retos constantes en la región.