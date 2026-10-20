Conmoción por la muerte de un nene de 10 años: investigan un caso de la temida "ameba comecerebros"

El diagnóstico fue confirmado por el Malbrán y activó una intensa investigación sanitaria para determinar dónde se produjo el contagio de esta infrecuente infección.

Investigan el origen del contagio tras la muerte de un niño por la “ameba comecerebros” en Argentina.

La muerte de un nene de 10 años por la “ameba comecerebros” encendió las alertas sanitarias y dio inicio a una investigación para determinar cómo y dónde se produjo el contagio. El caso generó preocupación por la gravedad de esta infección, que puede provocar un cuadro de evolución acelerada.

El niño vivía en Fiambalá , Catamarca , donde las autoridades buscan establecer en qué lugar pudo haber estado expuesto al microorganismo. La investigación apunta a reconstruir sus actividades previas y detectar el posible origen de la infección.

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó que se trató de un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad infrecuente y de elevada letalidad, causada por la ameba Naegleria fowleri .

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán, mediante un análisis de PCR en tiempo real realizado sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El paciente había permanecido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde los especialistas del servicio de Infectología sospecharon la enfermedad.

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación epidemiológica para reconstruir las actividades y posibles exposiciones del niño durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas.

Los equipos técnicos tomaron muestras de agua y superficies en distintos lugares identificados a partir de los testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima. Los resultados de esos estudios todavía se encuentran pendientes.

Ameba comecerebros: investigan a dónde se pordujo el contagio

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si el menor estuvo en contacto con aguas dulces templadas o calientes, ambientes donde puede encontrarse la Naegleria fowleri. Las aguas termales de la zona figuran entre los posibles escenarios que deberán analizarse.

Sin embargo, el Ministerio de Salud aclaró que hasta el momento no se identificó una fuente de exposición confirmada. Tampoco existen elementos suficientes para establecer que la infección se haya producido en un balneario o mediante el contacto con agua de riego, como trascendió en la zona.

Ante la preocupación generada por el caso, el Colegio de Médicos de Catamarca difundió un comunicado en el que pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de los estudios.

“La eventual vinculación con un establecimiento o fuente de aguas termales requiere confirmación mediante la correspondiente investigación epidemiológica y sanitaria, por lo que no podemos anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente”, señaló la institución.

Cómo se contagia la ameba comecerebros

Los especialistas explicaron que la Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede ingresar al organismo cuando el agua contaminada penetra por la nariz. Desde allí puede alcanzar el sistema nervioso central y provocar una infección cerebral de evolución rápida. A diferencia de otras enfermedades infecciosas, no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias aclararon que los familiares, convivientes, profesionales de la salud y demás personas que mantuvieron contacto con el niño no corren riesgo de contagiarse por esa relación.

El Colegio de Médicos también difundió recomendaciones para reducir las posibilidades de exposición, especialmente en ambientes acuáticos naturales con temperaturas elevadas.

Entre las principales medidas aconsejó evitar sumergir la cabeza en aguas termales naturales y procurar que el agua no ingrese por las fosas nasales.

Además, recordó que los lavados o irrigaciones nasales deben realizarse exclusivamente con agua estéril, destilada o previamente hervida y enfriada.

Qué síntomas tiene la enfermedad

En cuanto a los síntomas, los profesionales advirtieron que la enfermedad puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, para luego evolucionar rápidamente hacia complicaciones neurológicas graves.

Ante la aparición de estas manifestaciones después de una posible exposición a aguas dulces templadas o calientes, recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud.

El Colegio de Médicos solicitó reforzar la vigilancia epidemiológica, la capacitación de los equipos sanitarios y las campañas de prevención.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Catamarca continuará con los análisis de las muestras recolectadas y la reconstrucción de los posibles contactos ambientales del niño.

Las autoridades insistieron en que la enfermedad está confirmada, pero su origen todavía no pudo establecerse. Los resultados de la investigación serán determinantes para identificar una eventual fuente de exposición y evaluar si corresponde adoptar medidas sanitarias adicionales.