Disturbios en Europa: saqueos en Italia e incendios en Albania en medio de la crisis social

Las protestas por el costo de vida derivaron en enfrentamientos con la policía en Milán, mientras que en Albania incendiaron edificios públicos.

La policía se enfrenta a manifestantes de "Italia in Piazza" que protestaban en Milán, Italia.

Las protestas contra el aumento del costo de vida sacudieron a varias ciudades de Europa y derivaron en enfrentamientos, saqueos e incendios. Después de una jornada de disturbios en Francia , donde las manifestaciones dejaron miles de detenidos y cientos de efectivos heridos, la tensión social se extendió a Italia y Albania .

En Italia , jóvenes y policías se enfrentaron por segundo día consecutivo en Milán , donde los incidentes comenzaron al margen de una manifestación autorizada contra el encarecimiento de la vida.

En paralelo, Albania atraviesa cinco jornadas consecutivas de protestas contra el gobierno, impulsadas por denuncias de corrupción , dificultades económicas y reclamos vinculados con la educación y el empleo.

Los incidentes evocan, aunque a menor escala, las escenas de violencia y saqueos registradas el sábado en París, Francia.

Tras ello, el presidente Emmanuel Macron, salió a repudiar los graves disturbios registrados en el país y lanzó un duro mensaje tras una jornada marcada por destrozos, incendios y enfrentamientos. “¿Cómo pueden hacerle esto a los franceses?”, cuestionó durante un discurso televisado, en el que aseguró que “no hay nada que justifique” los hechos violentos.

La jornada dejó más de 2.000 detenidos y cientos de policías heridos, según la información difundida sobre los incidentes. Frente a ese escenario, el mandatario advirtió que su gobierno actuará con firmeza y sostuvo que quienes participaron en los ataques deberán afrontar las consecuencias.

Protestas en Italia

En Milán, los grupos más violentos arrojaron objetos contra los agentes, saquearon comercios y provocaron destrozos en los alrededores de la plaza del Duomo. La policía detuvo a unas 200 personas desde el sábado y la primera ministra, Giorgia Meloni, convocó una reunión de seguridad.

Los enfrentamientos comenzaron el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de la vida. Situaciones similares se registraron también en otras ciudades del norte del país, como Bolonia y Turín.

Ataques a patrullas de policía y saqueos

El domingo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, corazón histórico y turístico de Milán.

Imágenes de video mostraban a jóvenes, en su mayoría hombres y muchos de ellos encapuchados, lanzando objetos contra vehículos de la policía.

Un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales del centro que desemboca en la plaza, fue saqueado. También se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de libre servicio.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó haber visto "escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados".

"Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo", declaró a Ansa. "Estoy muy preocupado porque se trata de un fenómeno nuevo, que también tiene su origen en un contexto internacional y se alimenta de él".

Incendios y disturbios en Albania

En Albania, en tanto, las protestas escalaron y terminaron con manifestantes incendiando la sede de la Corte Suprema, en Tirana, durante una nueva jornada de protestas contra el gobierno del primer ministro Edi Rama.

Las llamas afectaron oficinas de la planta baja del edificio y obligaron a intervenir a los bomberos. También se registraron incendios en instalaciones del Banco de Albania.

Las movilizaciones, protagonizadas principalmente por estudiantes y jóvenes, llevan cinco días consecutivos y expresan el descontento por la corrupción, el aumento del costo de vida, las deficiencias del sistema educativo y la falta de oportunidades laborales.