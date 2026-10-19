Saqueos, incendios y enfrentamientos en Francia: ordenan toque de queda y hay 2400 detenidos

Los disturbios dejaron además unos mil policías heridos. Hubo incendios en importantes edificios y vaciaron locales de reconocidas marcas.

El Gobierno de Francia ordenó este lunes aplicar toques de queda parciales para frenar los saqueos y los enfrentamientos que conmovieron varias ciudades el fin de semana. Los disturbios dejaron casi 2.400 detenidos , como así también alrededor de mil policías y gendarmes heridos.

El presidente Emmanuel Macron , salió a repudiar los graves disturbios registrados en el país y lanzó un duro mensaje tras una jornada marcada por destrozos, incendios y enfrentamientos. “ ¿Cómo pueden hacerle esto a los franceses? ”, cuestionó durante un discurso televisado, en el que aseguró que “no hay nada que justifique” los hechos violentos.

La jornada dejó más de 2.000 detenidos y cientos de policías heridos , según la información difundida sobre los incidentes. Frente a ese escenario, el mandatario advirtió que su gobierno actuará con firmeza y sostuvo que quienes participaron en los ataques deberán afrontar las consecuencias.

Este lunes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, dio la instrucción a los prefectos tras una reunión de crisis en el Ministerio del Interior. Allí también se discutieron la ayuda económica a los comerciantes afectados, la respuesta de las aseguradoras y el avance de las investigaciones judiciales.

La escalada ocurrió en medio de manifestaciones contra el costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. A las protestas estudiantiles de las últimas semanas se sumaron sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos, que volvió a movilizarse.

Dónde regirán los toques de queda

Lecornu aclaró que las restricciones serán limitadas y localizadas, y descartó que toda París quede bajo toque de queda. Al anunciar la decisión, no precisó las ciudades alcanzadas ni los horarios, aunque adelantó que los detalles se difundirían más tarde este lunes.

Francia ordenó toques de queda parciales tras un fin de semana de saqueos e incendios.

El jefe de Gobierno tampoco descartó recurrir al estado de emergencia si la situación lo requiere. Por ahora, consideró más adecuado restringir la circulación en zonas puntuales para contener los focos de violencia.

En Marsella, la prefectura ya prohibió las manifestaciones y otras concentraciones entre las 12 y las 20 de este lunes. Esa disposición se suma a las medidas con las que las autoridades intentan evitar nuevos enfrentamientos.

Saqueos, incendios y miles de comercios afectados

El balance de daños incluye al menos 3000 comercios saqueados o afectados en distintas ciudades, según las estimaciones difundidas este lunes. En París, la cámara de comercio calculó que entre 300 y 400 negocios sufrieron destrozos.

La violencia continuó el domingo por la noche, con incendios de contenedores, bicicletas y otros objetos en las calles de París, Lyon y Marsella. Los ataques también alcanzaron edificios públicos: en Limoges, las llamas destruyeron buena parte del ayuntamiento, construido en el siglo XIX.

El operativo del sábado incluyó el despliegue de 60 mil agentes, de acuerdo con el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Aun así, el funcionario reconoció que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades y que la preparación resultó insuficiente.

Macron rechazó la renuncia de su ministro

Nuñez presentó su renuncia el domingo, pero Emmanuel Macron decidió mantenerlo en el cargo. El Palacio del Elíseo explicó que buscó garantizar la continuidad del mando policial en plena crisis.

El presidente le pidió al ministro que esclarezca las fallas de planificación e inteligencia y que modifique cuanto antes las tácticas de intervención para poner fin a las barricadas y los saqueos.

Las críticas también llegaron desde los gobiernos de Francia. Los alcaldes de París, Lyon y Marsella cuestionaron en una tribuna conjunta publicada en Libération la falta de preparación de las fuerzas nacionales y denunciaron que sectores de sus ciudades quedaron desprotegidos.

A la vez, las organizaciones sindicales convocaron a una nueva jornada nacional de huelgas y manifestaciones para el 5 de noviembre. La convocatoria prolonga un conflicto que combina reclamos educativos y económicos a seis meses de las elecciones presidenciales.