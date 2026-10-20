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Resultados de las quinielas de hoy 20 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 20 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 20 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0469
1° 0469, 2° 0911, 3° 1172, 4° 5226, 5° 2391, 6° 2838, 7° 0651, 8° 7946, 9° 4320, 10° 2294, 11° 5272, 12° 5954, 13° 6209, 14° 0393, 15° 7413, 16° 7742, 17° 8264, 18° 3450, 19° 1110, 20° 6116

El Primero

Cabeza: 0245
1° 0245, 2° 0910, 3° 1236, 4° 1743, 5° 2064, 6° 2881, 7° 3078, 8° 7807, 9° 2516, 10° 4928, 11° 4603, 12° 8733, 13° 2209, 14° 6680, 15° 7366, 16° 1083, 17° 0818, 18° 8753, 19° 9314, 20° 7188

La Matutina

Cabeza: 0210
1° 0210, 2° 0857, 3° 3310, 4° 2090, 5° 8021, 6° 2949, 7° 3118, 8° 3613, 9° 4212, 10° 3494, 11° 5355, 12° 6446, 13° 3794, 14° 6578, 15° 2660, 16° 9804, 17° 8003, 18° 8665, 19° 0590, 20° 9867

La Vespertina

Cabeza: 0055
1° 0055, 2° 0894, 3° 1409, 4° 1786, 5° 9883, 6° 3159, 7° 3440, 8° 6700, 9° 4038, 10° 1849, 11° 4909, 12° 5809, 13° 7638, 14° 6781, 15° 0641, 16° 7565, 17° 8447, 18° 8617, 19° 2508, 20° 8538

La Nocturna

Cabeza: 0411
1° 0411, 2° 8992, 3° 3110, 4° 5104, 5° 8998, 6° 2963, 7° 3061, 8° 3789, 9° 4004, 10° 0188, 11° 5492, 12° 8617, 13° 6125, 14° 6616, 15° 2221, 16° 4953, 17° 8345, 18° 8966, 19° 5907, 20° 1200

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 6819
1° 6819, 2° 1439, 3° 7236, 4° 7030, 5° 5084, 6° 3042, 7° 3630, 8° 1401, 9° 6106, 10° 7348, 11° 4377, 12° 7842, 13° 5178, 14° 7487, 15° 2081, 16° 0231, 17° 3144, 18° 7513, 19° 0651, 20° 5559

El Primero

Cabeza: 2805
1° 2805, 2° 3386, 3° 5382, 4° 6523, 5° 5171, 6° 7027, 7° 7766, 8° 6811, 9° 6261, 10° 6517, 11° 2976, 12° 9228, 13° 2022, 14° 8253, 15° 1589, 16° 8743, 17° 7281, 18° 5810, 19° 9731, 20° 5728

La Matutina

Cabeza: 5999
1° 5999, 2° 7341, 3° 2186, 4° 4172, 5° 7247, 6° 3164, 7° 5462, 8° 9676, 9° 2902, 10° 6841, 11° 7516, 12° 0596, 13° 1823, 14° 1034, 15° 2192, 16° 9952, 17° 2865, 18° 4332, 19° 4493, 20° 9812

La Vespertina

Cabeza: 5098
1° 5098, 2° 4634, 3° 4620, 4° 6821, 5° 1692, 6° 1613, 7° 9644, 8° 2109, 9° 9387, 10° 8561, 11° 9633, 12° 7725, 13° 9209, 14° 4489, 15° 0007, 16° 2099, 17° 0662, 18° 6173, 19° 1712, 20° 9749

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 6717
1° 6717, 2° 5994, 3° 9334, 4° 1145, 5° 7388, 6° 4537, 7° 9476, 8° 2922, 9° 5786, 10° 9517, 11° 9617, 12° 7984, 13° 4644, 14° 0065, 15° 1160, 16° 0392, 17° 9572, 18° 3457, 19° 4561, 20° 5788

El Primero

Cabeza: 0327
1° 0327, 2° 3855, 3° 6048, 4° 1228, 5° 7701, 6° 5111, 7° 3228, 8° 8063, 9° 8164, 10° 9453, 11° 0177, 12° 6469, 13° 2409, 14° 4523, 15° 8527, 16° 5222, 17° 4190, 18° 1327, 19° 6513, 20° 5017

La Matutina

Cabeza: 3519
1° 3519, 2° 2060, 3° 1904, 4° 5005, 5° 7896, 6° 7053, 7° 6148, 8° 1528, 9° 1045, 10° 0349, 11° 2569, 12° 6142, 13° 0299, 14° 4325, 15° 4388, 16° 7633, 17° 0146, 18° 5393, 19° 1066, 20° 2001

La Vespertina

Cabeza: 3472
1° 3472, 2° 9870, 3° 5832, 4° 7828, 5° 0590, 6° 2182, 7° 0663, 8° 3591, 9° 3061, 10° 4928, 11° 2729, 12° 2734, 13° 1349, 14° 4118, 15° 3145, 16° 8313, 17° 1080, 18° 1201, 19° 0194, 20° 0251

La Nocturna

Cabeza: 2697
1° 2697, 2° 1862, 3° 8604, 4° 4404, 5° 4473, 6° 5637, 7° 1302, 8° 4340, 9° 4803, 10° 9765, 11° 0946, 12° 7479, 13° 9989, 14° 7780, 15° 6016, 16° 1910, 17° 4898, 18° 6142, 19° 0987, 20° 8965

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 4805
1° 4805, 2° 5680, 3° 1555, 4° 2983, 5° 8606, 6° 8760, 7° 0544, 8° 8923, 9° 5317, 10° 3243, 11° 1688, 12° 6918, 13° 0313, 14° 1379, 15° 0135, 16° 2283, 17° 4730, 18° 6323, 19° 9632, 20° 0971

El Primero

Cabeza: 3273
1° 3273, 2° 8535, 3° 6044, 4° 9981, 5° 0932, 6° 7224, 7° 3977, 8° 3772, 9° 2507, 10° 9877, 11° 9335, 12° 1214, 13° 5128, 14° 5793, 15° 8278, 16° 9681, 17° 0371, 18° 3744, 19° 2897, 20° 9981

La Matutina

Cabeza: 3923
1° 3923, 2° 7066, 3° 9815, 4° 7225, 5° 9337, 6° 3647, 7° 5879, 8° 3207, 9° 0664, 10° 9787, 11° 9984, 12° 1172, 13° 2847, 14° 0192, 15° 6472, 16° 9844, 17° 6174, 18° 3444, 19° 7523, 20° 7671

La Vespertina

Cabeza: 1788
1° 1788, 2° 0908, 3° 9445, 4° 5335, 5° 0519, 6° 3432, 7° 7695, 8° 3809, 9° 0310, 10° 4881, 11° 4797, 12° 9661, 13° 6884, 14° 4980, 15° 7805, 16° 2398, 17° 7138, 18° 4576, 19° 7934, 20° 4216

La Nocturna

Cabeza: 7310
1° 7310, 2° 3265, 3° 4404, 4° 5978, 5° 4434, 6° 3979, 7° 4932, 8° 9754, 9° 5963, 10° 6795, 11° 3674, 12° 6032, 13° 6904, 14° 0293, 15° 2609, 16° 0713, 17° 5649, 18° 4385, 19° 3864, 20° 4565

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 2274
1° 2274, 2° 5652, 3° 2749, 4° 7493, 5° 9411, 6° 8077, 7° 6957, 8° 2733, 9° 6032, 10° 3685, 11° 6799, 12° 2644, 13° 9807, 14° 8155, 15° 9882, 16° 5784, 17° 1037, 18° 6989, 19° 3002, 20° 7016

El Primero

Cabeza: 9422
1° 9422, 2° 5783, 3° 1324, 4° 2440, 5° 5547, 6° 0702, 7° 5759, 8° 1431, 9° 3026, 10° 8912, 11° 3049, 12° 2497, 13° 9582, 14° 0509, 15° 7138, 16° 9383, 17° 4229, 18° 3636, 19° 6386, 20° 2300

La Matutina

Cabeza: 7122
1° 7122, 2° 5936, 3° 7574, 4° 4607, 5° 5437, 6° 7590, 7° 3371, 8° 8320, 9° 8445, 10° 6525, 11° 2818, 12° 5795, 13° 0786, 14° 6647, 15° 8306, 16° 5343, 17° 9884, 18° 3964, 19° 8222, 20° 8608

La Vespertina

Cabeza: 6461
1° 6461, 2° 3894, 3° 2682, 4° 4859, 5° 8594, 6° 5450, 7° 7657, 8° 4312, 9° 3243, 10° 8816, 11° 6781, 12° 4969, 13° 1284, 14° 8193, 15° 4081, 16° 7847, 17° 8702, 18° 8601, 19° 7548, 20° 0690

La Nocturna

Cabeza: 2647
1° 2647, 2° 5905, 3° 2324, 4° 3684, 5° 9304, 6° 3659, 7° 1970, 8° 9019, 9° 8580, 10° 6846, 11° 7261, 12° 3198, 13° 0846, 14° 7330, 15° 5951, 16° 9734, 17° 0773, 18° 3951, 19° 1570, 20° 9908

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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