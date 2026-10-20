Susto sobre la Ruta 22: una pareja perdió el control de su camioneta y sufrió un fuerte vuelco

El conductor se encontraba consciente al momento de ser asistido por Bomberos de Plaza Huincul, aunque el hecho ocurrió en jurisdicción de Senillosa. Una mujer también fue trasladada al hospital.

Un hombre mayor de edad fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa tras sufrir un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 22 . En el lugar trabajó personal sanitario, además de Bomberos y Policía.

En diálogo con LM Neuquén , el Comandante José Acuña, a cargo de la central de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, comentó que el hecho ocurrió el lunes 19 de octubre a las 10.45, horario en el que recibieron la primera alerta.

La dotación se trasladó de inmediato por la Ruta Nacional 22 sin tener en claro aún a qué altura se había producido el accidente de tránsito, hasta que -finalmente- lograron divisar el vehículo en cuestión en el kilómetro 1290.

En el lugar se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 de costado a la vera de la calzada. El conductor, en tanto, se encontraba consciente al momento de ser asistido y luego fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa para determinar la gravedad de sus heridas.

Por su parte, al ser consultado sobre la mecánica del siniestro, Acuña indicó que el hombre perdió el control de su vehículo, despistó y terminó volcando sobre la banquina, hasta terminar en un área descampada.

“Al momento de arribar, el personal dio aviso a las autoridades de Senillosa, ya que en ese punto ya se encontraban en la jurisdicción de Senillosa. Se trabajó de manera conjunta”, agregó el Comandante. Y señaló que la dotación regresó a la base cerca del mediodía.

Por su parte, y según detalló el medio Cutral Co Al Instante, el conductor se encontraba acompañado de una mujer, quien también fue trasladada al centro de salud neuquino por los golpes recibidos.

En el lugar, además, hubo testigos que aportaron información a las autoridades sobre lo ocurrido. En este momento, las causas que produjeron el vuelco están siendo investigadas por personal policial.