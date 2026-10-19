Malestar entre los empleados de la Legislatura de Neuquén por el retraso en el pago de un bono de casi $1 millón

El gremio ANEL hizo una asamblea este lunes y tomó medidas de paralización de actividades. El pago se extendió varias semanas. "No era lo acordado", dijeron.

La paciencia se agotó en los pasillos de la Legislatura de Neuquén . Los trabajadores nucleados en la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL) se reunieron este lunes en asamblea y se declararon en estado de alerta, luego de conocer que el pago de un bono acordado no tiene fecha. Estaba acordado para la segunda quincena de octubre, pero se podría patear para el 6 de noviembre.

“Hay malestar generalizado en los compañeros de carrera. “Estamos en alerta”, resumió a LM Neuquén el secretario general del gremio, Pablo Godoy , al describir el clima que se vive puertas adentro, por lo que los legislativos están de retención de tareas. ¿Qué significa la medida? Cumplen con el horario laboral , pero están de protesta hasta que haya una nueva directiva gremial.

Según explicó Godoy, el gremio tenía un entendimiento cerrado con las autoridades de la Cámara, especialmente con la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina , luego de un acuerdo salarial arribado en agosto pasado.

Omar Novoa

“Nosotros tenemos un acuerdo, en agosto, actualización por IPC, y una bonificación por única vez”, detalló.

Legislatura de Neuquén: se paraliza el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo

A eso se sumaba, según el dirigente, la presentación de una modificación del Convenio Colectivo de Trabajo vinculada a formación profesional y funcionalidad, un planteo que ANEL venía sosteniendo desde hace tiempo.

La propuesta, de acuerdo con lo que pudo saber LM Neuquén, era abonar el bono de manera unificada, con unos 940 mil pesos actualizados por el valor punto, luego del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que subió los salarios estatales por el trimestre.

Godoy indicó además que esos importes se actualizan con el valor punto y que alcanzarían también al sector pasivo.

Pablo Godoy, secretario geeneral de ANEL.

El porcentaje coincide con la actualización que recibe el resto de la administración pública. Los estatales de Neuquén cobran un aumento del 6,36% con los sueldos de octubre, como parte de la tercera actualización por inflación prevista en la paritaria de 2026. Históricamente, el acuerdo de ANEL apunta a sostener el poder adquisitivo con actualizaciones idénticas a las que recibe el Poder Ejecutivo.

Ese esquema, según el dirigente, debía formalizarse mediante una ley.

La demora cae mal también por contraste. En la paritaria con los estatales del Ejecutivo, el Gobierno provincial fijó un primer bono de 410 mil pesos, a pagarse durante la segunda quincena de septiembre de 2026, y un segundo de 480 mil pesos para la segunda quincena de enero de 2027. Mientras buena parte de la administración pública ya percibió la primera cuota, los legislativos deberían esperar a noviembre.

Ropa para pocos y bonificaciones pendientes

El bono no es el único reclamo. Godoy enmarcó la tensión en un contexto de compromisos que, según denunció, no se cumplieron: bonificaciones especiales que “no se han liquidado a esta altura del año” y la ropa de trabajo, que debería entregarse a todo el personal, pero, según el gremio, “solo contempla a un solo sector” (administrativo).

En el Ejecutivo, en cambio, la paritaria vigente prevé la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas entre julio de 2026 y junio de 2027, actualizada por IPC ponderado.

El reclamo también apunta a las formas. Godoy mencionó “situaciones que hemos atravesado distintos compañeros” y cuestionó “las formas de la gestión de la presidenta”, en referencia a la conducción de la Cámara. Habló además de malestar “por la forma de comunicar algunas decisiones”.

La planta legislativa ronda los 650 trabajadores y el acuerdo salarial de ANEL alcanza también a los diputados y sus asesores, cuyas dietas se calculan por el mismo valor punto.