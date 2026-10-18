Figueroa anunció más pavimento, un paseo ribereño, viviendas para adultos mayores y proyectos de salud y seguridad. Cimolai destacó las obras de servicios básicos.

Centenario festejó sus 104 años con una promesa de 1.000 cuadras de asfalto y nuevas obras.

Entre las calles que crecieron junto a las chacras, el movimiento de una ciudad que se expande y la memoria de sus pioneros, Centenario celebró un nuevo aniversario con anuncios que apuntan a transformar sus barrios. En el acto por los 104 años , el intendente Esteban Cimolai y el gobernador Rolando Figueroa repasaron las obras en marcha y anticiparon inversiones en pavimento, agua, salud, educación y espacios públicos.

El anuncio más destacado llegó cuando el mandatario provincial confirmó que buscarán sumar otras 500 cuadras de pavimento a las 500 que ya están en ejecución. Además, adelantó la construcción de un paseo ribereño para acercar la ciudad al río Neuquén y anunció proyectos que incluyen viviendas para adultos mayores, nuevos centros de salud y complejos de seguridad.

Uno de los anuncios concretos del acto fue la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Centenario para financiar obras hidráulicas , pavimentación y trabajos complementarios en avenida Lago Traful.

El acuerdo contempla un aporte no reintegrable de $4.200 millones, que será destinado al tramo comprendido entre Atahualpa Yupanqui y Formosa, en el barrio Sarmiento. Se trata de una intervención que combina infraestructura vial y obras hidráulicas, dos aspectos fundamentales para mejorar la circulación y el funcionamiento del sector.

Durante la ceremonia también se concretó la transferencia de títulos de propiedad de cinco lotes al Municipio. La entrega estuvo a cargo de Figueroa y fue recibida por Cimolai, en el marco de los acuerdos entre ambas administraciones.

Omar Novoa

De los servicios al asfalto: la nueva etapa que plantea Cimolai

El intendente recordó las dificultades que encontró al comenzar su gestión, en diciembre de 2023, y destacó el trabajo conjunto con la Provincia para avanzar con obras que, según señaló, los vecinos reclamaban desde hacía más de 25 años.

Cimolai puso el acento en la extensión de los servicios esenciales. Según los números que presentó, las intervenciones alcanzaron a más de 5.000 familias con gas, más de 18.000 conexiones cloacales y más de 2.000 lotes con energía eléctrica. También mencionó la recuperación del sistema de agua potable de la ciudad.

El jefe comunal sostuvo que la prioridad fue atender a los sectores que todavía no contaban con esos servicios y remarcó que las obras constituyen una condición necesaria para avanzar con la pavimentación.

“Lo mejor está por venir”, planteó al anticipar una etapa con más asfalto, cordón cuneta, plazas y parques lineales. En ese sentido, anunció que trabajan en un programa denominado “Mi barrio, mi plaza”, que se desarrollará junto con la Provincia y los vecinos.

Omar Novoa

Como prueba piloto, indicó que hay cinco plazas en ejecución. El objetivo es que los distintos barrios puedan contar con espacios públicos para el encuentro, el descanso y las actividades recreativas.

Figueroa anunció otras 500 cuadras de pavimento

El gobernador retomó ese planteo y confirmó que la Provincia buscará ampliar el programa de pavimentación. Según anunció, ya se ejecutan 500 cuadras y le pidió al intendente que se reúna con el ministro de Economía para avanzar con otras 500.

De concretarse esa ampliación, Centenario llegaría a un total de 1.000 cuadras contempladas en el plan. Figueroa explicó que el pavimento debe llegar después de completar las redes de agua y cloacas, para evitar que las calles recién asfaltadas deban ser intervenidas nuevamente por la instalación de servicios.

El mandatario también detalló que la Provincia tiene 49 obras vinculadas con Centenario: 19 finalizadas, 15 en ejecución y otras 15 previstas. Además, señaló que se incorporaron nuevas iniciativas al presupuesto de 2027.

Entre los proyectos mencionados figuran complejos de seguridad en la meseta y en la zona del autódromo, un centro de día, nuevos centros de salud y la ampliación del servicio de guardia del hospital local.

También anunció una nueva línea de alta tensión y la extensión de la infraestructura eléctrica hacia los lotes W1 y W2 de la meseta, además de obras de agua potable, desagües pluviales y drenaje.

Omar Novoa

Un paseo para mirar de frente al río Neuquén

Uno de los anuncios con mayor proyección urbana fue la construcción de un paseo ribereño en Centenario. Figueroa planteó que la intención es que la ciudad pueda aprovechar más el río Neuquén y conectar progresivamente los espacios costeros de la región.

El proyecto se inscribe en una planificación que contempla paseos y espacios públicos en distintas localidades. Para Centenario, significaría incorporar un nuevo lugar de recreación y encuentro, con potencial para actividades al aire libre y una mayor integración de la ciudad con su entorno natural.

La propuesta también dialoga con la identidad histórica de una localidad marcada por la producción frutícola y la presencia del río, aunque su crecimiento urbano plantea el desafío de preservar esos espacios y ampliar las alternativas de uso público.

Omar Novoa

Viviendas para adultos mayores y más infraestructura educativa

Figueroa confirmó que la Provincia avanzará con la licitación de un espacio destinado a adultos mayores en Centenario. La iniciativa forma parte de un programa que prevé 32 complejos en distintos puntos de Neuquén, con instalaciones como pileta de natación, huerta y biblioteca.

La propuesta busca ofrecer alternativas para que las personas mayores puedan desarrollar actividades y compartir espacios durante esa etapa de la vida. En el caso de Centenario, el gobernador señaló que la licitación comenzaría durante la semana del anuncio.

En educación, repasó los avances de la EPET 29, que, según indicó, se encuentra cerca del 70% de ejecución. El establecimiento contará con 19 talleres, 10 aulas y una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados.

También mencionó la finalización de la Escuela 360, la ampliación de la Escuela 13 y la culminación de un centro de desarrollo infantil, además de otras intervenciones educativas y de formación profesional.

En materia de agua, destacó la planta potabilizadora vinculada al sistema Mari Menuco, una obra que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento para Centenario y otras ciudades de la región. De acuerdo con lo expuesto, la inversión ronda los 42 millones de dólares y la previsión es inaugurarla el próximo año.

Omar Novoa

Accesos, rutas y seguridad para acompañar el crecimiento

La circulación vial también formó parte de los anuncios. El gobernador anticipó un bypass para vincular las rutas provinciales 7 y 67, con un trazado que pasará por la zona del autódromo y permitirá mejorar los desplazamientos.

Además, mencionó trabajos para duplicar la calzada de la ruta 67 y la construcción de un cruce a nivel entre esa vía y la ruta 22. Según explicó, las intervenciones apuntan a agilizar el tránsito y reducir las demoras en los accesos.

Entre las obras de seguridad, recordó la finalización de la Comisaría 52 y su centro de monitoreo, y anticipó nuevos complejos para reforzar la cobertura en sectores de expansión urbana.

El paquete de proyectos busca acompañar el crecimiento de Centenario, donde el desarrollo residencial y la actividad económica requieren más infraestructura y mejores conexiones.

Omar Novoa

El desafío de crecer sin perder las chacras

Hacia el cierre de su discurso, Figueroa dedicó un tramo a la necesidad de proteger las tierras productivas. Recordó los orígenes de la localidad como Colonia Sayhueque y su posterior denominación como Colonia Centenario, en homenaje al centenario de la independencia argentina.

El gobernador sostuvo que el desarrollo de Neuquén no depende únicamente de Vaca Muerta, sino también del esfuerzo de sus habitantes y de la capacidad de ampliar otras actividades económicas. En ese marco, pidió preservar las chacras y evitar decisiones urbanísticas que afecten las zonas productivas. El planteo adquiere especial relevancia para una ciudad que mantiene parte de su identidad ligada a la agricultura, mientras avanza sobre nuevas áreas urbanizadas.

Así, los 104 años de Centenario tuvieron ceremonia que combinó memoria y anuncios. Entre las obras ya ejecutadas, los proyectos presupuestados y las nuevas inversiones prometidas, el desafío será convertir los compromisos en mejoras concretas para los vecinos, sin perder los rasgos que hicieron de esta localidad una de las ciudades emblemáticas del Alto Valle.