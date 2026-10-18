El Volkswagen Gol Trend chocó contra una columna de media tensión, un árbol y un poste en Centenario. El conductor fue hospitalizado y se investigan las causas.

Perdió el control, arrasó con todo sobre la vereda y quebró una columna de cemento. Fotos: Gentileza (Centenario Digital).

Un impactante siniestro vial sacudió la noche del sábado en Centenario . Un Volkswagen Gol Trend terminó sobre la vereda después de que su conductor perdiera el control y chocara contra varios obstáculos. La violencia del impacto fue tal que quebró una columna de cemento de media tensión y dejó al hombre al volante con lesiones que requirieron su traslado al hospital .

El hecho ocurrió pasadas las 23:10 del sábado 17, según informó Centenario Digital, en la intersección de las calles Buenos Aires y Estados Unidos . El estruendo alertó a los vecinos, que salieron de sus viviendas para ver qué había sucedido.

Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y se fue directamente contra una columna de cemento de media tensión, que se quebró producto del impacto.

Pero el recorrido del Gol Trend no terminó allí. Tras el primer choque, el auto impactó contra un árbol y finalmente quedó atravesado contra un poste de madera, a centímetros de la pared de una vivienda.

La secuencia generó preocupación entre los vecinos de la zona, que se acercaron a observar los daños provocados por el vehículo.

El conductor fue trasladado al hospital

Tras el siniestro, el hombre que conducía el auto sufrió golpes y recibió asistencia del personal del Hospital Natalio Burd. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia para recibir atención médica.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y bomberos voluntarios.

Investigan las causas del siniestro

Hasta el momento, no se había informado el estado de salud del conductor ni los resultados del test de alcoholemia.

Las circunstancias en las que perdió el control del vehículo permanecen bajo investigación.

Se quedó dormido y clavó la trompa de su Hilux en un balneario municipal

Un hombre de 47 años terminó con su camioneta Toyota Hilux en una posición tan insólita como peligrosa en el Balneario Municipal de Centenario: tenía la trompa clavada en la barranca y las ruedas traseras en el aire.

Según contó Centenario Digital, se había quedado dormido al volante, al parecer por la descripción policial. El control de alcoholemia que le hicieron después dio 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el conductor tuvo problemas, pese a que no hubo lesionados ni tampoco daños materiales de consideración en el vehículo.

La camioneta cayó cerca del brazo del río Neuquén en el balenario de Centenario. Centenario Digital

Pasó al mediodía del sábado, en uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad, ubicado en uno de los accesos a la calle Jaime de Nevares, camino a Cinco Saltos, muy cerca del control policial del barrio Villa Obrera. Es una zona tranquila, y algo concurrida los fines de semana, pero sobre todo en temporada de verano, y un lugar para contemplar la naturaleza y salir a caminar.

Dos mujeres que caminaban por un sector parquizado, cerca de una de las canchas deportivas del predio, fueron las primeras en ver la escena que aparentaba ser un accidente a baja velocidad. La camioneta bordó venía por la calle José Crljenko y, en lugar de seguir el trazado, siguió de largo cruzando el sendero peatonal de hormigón.