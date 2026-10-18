Conmoción y tristeza: hallaron sin vida al gendarme arrastrado por el arroyo en Las Lajas

Tras más de 24 horas de búsqueda, hallaron sin vida al cabo primero José Galeano, arrastrado por un arroyo crecido cerca de Las Lajas.

El final que nadie quería llegó este domingo. El cabo primero José Galeano, efectivo de Gendarmería Nacional que desde el sábado era buscado intensamente en la zona de Las Lajas, fue hallado sin vida varios kilómetros aguas abajo del lugar donde la corriente lo había arrastrado.

La noticia la confirmó la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia en un comunicado oficial. El organismo "lamenta el hallazgo sin vida" del gendarme y expresó "las más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a Gendarmería Nacional". También agradeció "el trabajo de todos los organismos e instituciones que participaron del operativo".

Galeano tenía 38 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires y padre de tres hijos. Desde hacía ocho años prestaba servicio en el Escuadrón 31 de Las Lajas.

El sábado, cerca de las 9 de la mañana, caminaba hacia el puesto Cochico-Romero para relevar a un compañero de guardia. Al intentar cruzar el arroyo Romero, que estaba crecido, la fuerza del agua lo arrastró. El Romero desemboca en el arroyo Codihue, a la altura de la estancia Halcón, a unos 20 kilómetros de Las Lajas.

Otro gendarme que intentó ayudarlo también cayó al agua, pero logró salvarse aferrándose a una rama.

Las Lajas: un operativo contra el agua y el terreno

La búsqueda comenzó de inmediato. El sábado se extendió durante más de ocho horas, con dos helicópteros, drones y buzos tácticos, y se suspendió pasadas las 18.30 por la falta de luz.

El domingo el despliegue creció. Más de 100 personas participaron del operativo, entre ellas unos 50 efectivos de Gendarmería, Bomberos Voluntarios, la Policía del Neuquén con buzos que hacían búsqueda subacuática en apnea, Defensa Civil de Las Lajas y Zapala, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y especialistas en rescate acuático de la Secretaría de Emergencias. Se sumaron tres embarcaciones.

Las condiciones eran extremas. La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, había advertido que el arroyo "tiene un altísimo caudal" y que era "muy complejo para poder navegarlo", con agua veloz, cañadones profundos y mucho sedimento.

El dolor de la familia

La esposa, la hija y la hermana de Galeano llegaron al lugar durante la mañana del domingo y estuvieron acompañadas por una psicóloga de la Secretaría. "El momento más difícil fue recién, la llegada de la familia", había dicho Ortiz Luna horas antes del hallazgo.

A pedido de Gendarmería, la provincia también puso a disposición una ambulancia del SIEN para la familia y el personal de búsqueda.

La noticia causó conmoción en Las Lajas y en la fuerza, donde Galeano era conocido por sus años de servicio en el escuadrón de la zona.

Noticia en desarrollo