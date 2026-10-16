La profecía atribuida a la vidente búlgara describe una gigantesca nave visible desde distintos puntos del planeta.

Baba Vanga y la predicción sobre extraterrestres: el primer contacto masivo con la humanidad será en unos días.

Las predicciones atribuidas a Baba Vanga volvieron a generar repercusiones en las redes sociales por una supuesta profecía sobre el primer contacto masivo entre la humanidad y una civilización extraterrestre. Según las versiones que circulan en internet, el acontecimiento ocurriría en noviembre de 2026 y estaría marcado por la aparición de una enorme nave espacial visible a simple vista.

Vangelia Pandeva Gushterova , conocida mundialmente como Baba Vanga, fue una mística búlgara que murió en 1996. Con el paso de los años, sus seguidores le atribuyeron anticipaciones sobre acontecimientos históricos, conflictos internacionales y crisis sanitarias. Sin embargo, muchas de esas predicciones carecen de registros verificables que permitan confirmar su autenticidad.

De acuerdo con las interpretaciones que circulan en plataformas digitales, noviembre de 2026 sería el mes señalado para una supuesta revelación mundial sobre la existencia de vida extraterrestre.

La versión viral sostiene que el acontecimiento no se limitaría a la detección de una señal de radio proveniente del espacio, sino que implicaría un avistamiento directo y de alcance global. La aparición de una nave de dimensiones extraordinarias en las capas superiores de la atmósfera sería el elemento central de la profecía.

Según esas descripciones, el objeto podría observarse a simple vista desde diferentes regiones del planeta y provocaría una conmoción internacional, con consecuencias para la manera en que la humanidad comprende su lugar en el universo.

Sin embargo, no existe una fuente primaria verificable que permita establecer que Baba Vanga haya anunciado específicamente un contacto extraterrestre para noviembre de 2026. Por ese motivo, la predicción debe considerarse una atribución no confirmada y no un acontecimiento respaldado por evidencia.

Qué se sabe de las profecías de Baba Vanga

Baba Vanga alcanzó notoriedad por las supuestas visiones que sus seguidores le adjudicaron durante décadas. Después de su muerte, distintas publicaciones difundieron listas de predicciones vinculadas con acontecimientos políticos, desastres y avances científicos.

Entre las afirmaciones más conocidas aparecen las supuestas anticipaciones de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y de la pandemia de coronavirus. No obstante, la falta de documentación contemporánea y de formulaciones precisas anteriores a esos hechos dificulta comprobar que realmente los haya predicho.

La vidente, que perdió la vista durante su infancia, no dejó un archivo propio y verificable que reúna las profecías que hoy circulan bajo su nombre. Gran parte de ese material fue transmitido oralmente, reconstruido por terceros o difundido años después, lo que genera dudas sobre su origen y su interpretación.

En ese contexto, los especialistas recomiendan diferenciar las declaraciones documentadas de las versiones populares que se viralizan en internet.

Qué dice la ciencia sobre la posibilidad de vida extraterrestre

La búsqueda de vida fuera de la Tierra es un campo de investigación científica que involucra a astrónomos, astrobiólogos y organismos dedicados a detectar posibles señales de civilizaciones tecnológicas, como el programa SETI.

Hasta el momento, no existe una confirmación científica de que la humanidad haya establecido contacto con una civilización extraterrestre. Tampoco hay evidencia verificada que respalde la supuesta aparición de una nave alienígena en noviembre de 2026.

La ausencia de pruebas de contacto no significa que la ciencia descarte la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta. La inmensidad del universo y la cantidad de sistemas planetarios identificados mantienen abierta esa pregunta, aunque todavía no se haya encontrado evidencia concluyente de vida extraterrestre.