Impactante: astrónomos detectaron una emisión de radio fuera del Sistema Solar, por primera vez, ¿de dónde viene?

Científicos hallaron ondas provenientes desde un planeta lejano. Cómo las descubrieron y por qué es importante.

En un hallazgo sin precedentes para la astronomía , un grupo de científicos logró identificar por primera vez una señal de radio procedente de un planeta ubicado fuera de nuestro Sistema Solar , lo que representa un avance clave para el estudio de los mundos que orbitan otras estrellas, algo que hasta ahora resultaba difícil de analizar.

El descubrimiento fue realizado por investigadores del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian y la Universidad de Oregón, gracias al radiotelescopio MeerKAT , ubicado en Sudáfrica . De acuerdo a los expertos, estas emisiones de radio pueden aportar información sobre el entorno magnético de un mundo, su interacción con el viento estelar y algunos procesos físicos que ocurren en su atmósfera y en el espacio que lo rodea.

Vale aclarar que este descubrimiento no significa que se haya detectado una señal artificial ni que sea una evidencia de vida extraterrestre . La explicación científica afirma que estas ondas de radio serían una consecuencia natural de la interacción de partículas cargadas con el campo magnético del exoplaneta, algo que también se observó anteriormente en nuestro Sistema Solar.

Las ondas de radio fueron captadas a 63 años luz de la Tierra.

Desde dónde viene la emisión de radio detectada fuera de nuestro Sistema Solar

Las ondas de radio fueron detectadas provenientes de Beta Pictoris b, un exoplaneta situado a unos 63 años luz de la Tierra que se convirtió en un objetivo de interés para investigar los campos magnéticos planetarios y las interacciones entre los planetas y sus estrellas. Una de las particularidades es que pudo ser observado directamente, algo difícil de conseguir ya que los exoplanetas suelen ser mucho menos brillantes que las estrellas que orbitan.

El equipo de investigación tomó datos captados por el radiotelescopio MeerKAT, un conjunto de antenas ubicado en Sudáfrica que permite estudiar señales de radio provenientes de objetos muy distantes. Al analizar observaciones realizadas en cuatro sesiones entre 2025 y 2026, los especialistas registraron emisiones en frecuencias de entre 0,85 y 3,5 gigahercios.

Entre los datos, identificaron ráfagas breves y repetidas, además de una emisión persistente. Una de las características que llamó la atención fue su polarización circular, un comportamiento asociado con emisiones aurorales y campos magnéticos potentes.

Es la primera vez que se detecta una onda de radio proveniente de un planeta por fuera de nuestro Sistema Solar.

Otro de los resultados más relevantes de la investigación es la posibilidad de estimar directamente la intensidad del campo magnético de un planeta situado fuera del Sistema Solar. Según el estudio, la frecuencia máxima observada en determinadas ráfagas permite calcular un campo magnético de al menos 1,25 kilogauss en la región donde se origina la emisión. Este valor es unas 2,500 veces más elevado que el campo magnético terrestre.

Cómo es Beta Pictoris b, el exoplaneta ubicado a 63 años luz

Este planeta extrasolar orbita la estrella Beta Pictoris, situada aproximadamente a 63 años luz de la Tierra, en la constelación de Pictor. Se trata de un mundo muy diferente de los planetas rocosos que conocemos, ya que pertenece a la categoría de los gigantes gaseosos. Su masa es unas diez veces superior a la de Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar. Debido a estas características, constituye un objeto especialmente atractivo para estudiar cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes alrededor de estrellas jóvenes.

Beta Pictoris b orbita a una distancia considerable de su estrella. Su trayectoria se desarrolla en una región donde también existe un extenso disco de material compuesto por polvo y otros restos, una estructura que permite investigar los procesos de formación planetaria.

Las señales fueron detectadas desde el gigante gaseoso Beta Pictoris b.

Por qué el descubrimiento es importante para la búsqueda de otros planetas

El hallazgo representa un avance porque incorpora una nueva herramienta para investigar mundos que se encuentran a decenas o cientos de años luz de la Tierra. Hasta ahora, buena parte de la información sobre los exoplanetas se obtenía mediante métodos indirectos, como el tránsito planetario y la velocidad radial de las estrellas.

Las emisiones de radio podrían ayudar a estudiar la intensidad de los campos magnéticos, las interacciones con el viento estelar y algunos procesos relacionados con la evolución atmosférica. Estos factores son clave para comprender cómo se comportan los planetas y qué condiciones pueden favorecer la conservación de sus atmósferas a lo largo del tiempo.