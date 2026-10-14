Tiene 6 años, batió un Récord Guinness y sueña con recorrer el mundo con su talento

Illumi Maeda tocó durante más de una hora en un boliche de Yokohama y se consagró como la DJ más joven del planeta. "Si hay una fiesta, quiero estar”, dijo.

La nena que se quedó con el Récord Guinness comenzó a mezclar música a los 3 años.

Una niña japonesa de 6 años y 99 días rompió un Récord Guinness y se convirtió en la DJ femenina de boliches más joven del mundo , tras completar una presentación musical de más de una hora en un local bailable de la ciudad de Yokohama, en Japón .

Sin embargo, concretar la medición del registro oficial no fue sencillo para Illumi Maeda , porque debió superar inconvenientes técnicos con la consola y el equipamiento durante el desarrollo del espectáculo en el local bailable.

“Fue un día muy ajetreado y tuvimos algunos problemas con el equipo. Estaba nerviosa, ¡pero me alegro mucho de haberlo conseguido!”, explicó tras la certificación oficial la artista, quien comenzó a mezclar pistas a los 3 años .

Su acercamiento inicial a los equipos de mezcla profesional se produjo gracias a la influencia de algunos amigos de su madre que se desempeñan como disc-jockeys.

Canciones del productor sueco Avicii fueron clave para introducirse en ese mundo. “Cuando me sentía decaída o sin energía, escuchar a Avicii me animaba. Eso me hizo darme cuenta de lo poderosa e importante que puede ser la música”, admitió en diálogo con la web de los Récord Guinness.

La música como un legado familiar

Según contó Illumi en esas mismas declaraciones, su familia mantenía dinámicas de baile y audición musical constante. “A mi familia siempre le ha encantado la música de todo tipo”, explicó.

“Un recuerdo inolvidable es bailar música clásica con mis bisabuelos. Mi madre siempre ha escuchado muchos géneros diferentes en casa y en el coche, así que he crecido rodeada de música”, aseguró la pequeña.

Illumi sostuvo, además, que las celebraciones hogareñas constituyeron una dinámica habitual en su crecimiento. “[A mi mamá] le encanta bailar y escuchar música mientras hace cosas en casa. En nuestra casa siempre ha habido un ambiente de fiesta, ¡lo cual probablemente sea un poco inusual en Japón!”, destacó.

“Mamá solía invitar a amigos de diferentes países, así que las fiestas y la música eran una parte normal de mi vida”, explicó.

“Me encanta ver disfrutar a todos”: qué la llevó a ser DJ

Con respecto a qué la motivó para comenzar a pasar música frente al público, la menor destacó el valor de la libertad expresiva y la precisión técnica en las transiciones de audio.

“Me encanta ver a todos disfrutar de la música, bailar y divertirse. Creo que la gente debería sentirse libre de expresarse”, manifestó.

La DJ de apenas 6 años dijo que su pasión es la música: “Me encanta ver a todos disfrutar".

Y añadió: “También me encanta cuando los sonidos se fusionan a la perfección, o cuando sigo mi intuición y la mezcla resulta realmente buena”.

“¡Creo que descubriré nuevos retos a medida que siga aprendiendo!”, precisó.

Lo que viene después del Récord Guinness

Pese a tener solo 6 años, Illumi piensa en el futuro y busca consolidar una trayectoria artística para tener un impacto importante en la vida de las personas. "Quiero convertirme en una DJ que cree música que levante el ánimo de la gente, les brinde consuelo y les ayude a superar momentos difíciles, estén donde estén en el mundo", afirmó.

Según contó, la niña planea ampliar su participación a eventos masivos internacionales y encarar proyectos comerciales combinados.

“Me encantaría poner música en diferentes festivales alrededor del mundo e intentar conseguir otro título de los Récords Guinness en una nueva categoría relacionada con los disc-jockeys. ¡También quiero abrir una heladería y poner música allí también!”, indicó.

Illumi asiste a un establecimiento educativo de formato internacional y luego del horario lectivo, cumple con las obligaciones académicas escolares y practica actividades complementarias como danza, matemática, snowboard, snorkel y viajes recreativos.

Sin embargo, su pasión es la música y llevarle alegría a la gente. "Si hay una fiesta, quiero estar allí, ¡donde sea!", enfatizó.