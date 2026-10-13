Terror en un shopping: un exconvicto con tobillera electrónica apuñaló a ocho personas

El atacante llevaba cuchillos amarrados a las manos y fue derribado con sillas por comerciantes antes de la llegada de la Policía.

El agresor ingresó al shopping empuñando un cuchillo en cada una de sus manos.

Un hombre de 59 años que cumplía un régimen de libertad condicional con una tobillera electrónica generó momentos de terror en un shopping de la ciudad de Incheon, en el noroeste de Corea del Sur , al apuñalar salvajemente a ocho personas .

El agresor, identificado formalmente por los investigadores como el Sr. A, inició el ataque armado alrededor de las 13.40 de este martes, hora local, en la zona comercial de Guwol-dong, ubicada dentro del distrito urbano de Namdong.

De acuerdo con los registros policiales y del Departamento de Bomberos de Incheon, las víctimas sufrieron heridas de diversa consideración en varias partes del cuerpo, siendo trasladadas de urgencia a centros médicos cercanos.

Una joven de aproximadamente 20 años fue ingresada en paro cardíaco e intervenida quirúrgicamente de emergencia tras recibir graves lesiones que comprometían su vida.

El atacante apuñaló a ocho personas adento del shopping: una de ellas tuvo que ser operada de urgencia.

Al mismo tiempo, el informe médico confirmó heridas punzantes en la espalda y los hombros de una mujer de 40 años en el subsuelo, cinco personas en el segundo piso y una mujer de 50 años en el tercer nivel.

Los violentos antecedentes y las condenas del agresor

Las fuerzas de seguridad informaron que el atacante contaba con condenas previas por delitos violentos, incluyendo penas de prisión en suspenso por intento de asesinato en 2005 y violaciones a la Ley de Castigo de Actos Violentos en 2008.

Según detallaron medios locales, en febrero de 2015, el hombre recibió una sentencia de cuatro años de cárcel tras intentar asesinar a su exesposa con un arma en su domicilio particular.

Debido a estos antecedentes, el Tribunal de Incheon le impuso el uso obligatorio de una tobillera electrónica por 10 años, una medida vigente hasta febrero de 2029 que lo obligaba además a guardar restricción domiciliaria nocturna.

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur confirmó que el detenido se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico continuado y terapia por adicción al alcohol. Además, las autoridades comprobaron que el individuo cometió la agresión llevando puesta la tobillera, sin que se registraran alertas de manipulación o intento de corte del equipo.

Las autoridades aclararon que el hombre había registrado un arresto el mes anterior en el distrito de Gyeyang-gu por portar un cuchillo de cocina con el que perforó un cartel de protesta en un centro médico por una disputa derivada de un tratamiento dermatológico.

El ataque en el shopping, paso a paso

De acuerdo con la reconstrucción que efectuaron medios surcoreanos, el ataque comenzó cuando el sospechoso accedió al predio y abordó un ascensor desde el primer piso hacia el segundo nivel, donde se encuentran los locales gastronómicos.

Allí lesionó inicialmente a cuatro personas antes de continuar su ascenso hacia el tercer piso, donde apuñaló a una mujer por la espalda. El agresor llevaba cuchillos sujetos y amarrados a ambas manos, desplazándose en silencio a través de las escaleras mecánicas mientras atacaba a los clientes.

El sospechoso inició la agresión en el sector gastronómico del shopping de Corea del Sur

Un testigo identificado como el señor Nah, de 30 años, relató a los investigadores y a la prensa que el individuo no emitió gritos ni amenazas durante la secuencia.

“Simplemente andaba apuñalando a la gente”, dijo el hombre a la cadena de televisión OBS. “Ni siquiera dijo nada. Simplemente apuñaló a quien vio”, añadió el testigo.

Este hombre, junto a otros dos comerciantes, utilizó sillas para acorralar al atacante en la parte superior de la escalera mecánica del tercer piso, logrando derribarlo, desarmarlo de ambos cuchillos y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Qué hizo el agresor antes del ataque en el shopping

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur reconstruyó el cronograma de actividades llevado a cabo por el sospechoso en las horas previas a la agresión. Durante la mañana del mismo martes, entre las 10 y las 11, el hombre asistió a una sesión de asesoramiento con un especialista externo en tratamiento de adicciones.

Posteriormente, entre las 11.20 y las 11.55 de la mañana, siempre hora local, mantuvo una reunión presencial de supervisión con su agente de libertad condicional.

El reporte oficial detalló que el controlador estatal verificó en ese encuentro la ingesta de las medicaciones psiquiátricas recetadas y compartió un almuerzo con el detenido hasta las 12.30.

“Nos disculpamos sinceramente por la gran preocupación pública causada por el ataque con cuchillo de un individuo bajo vigilancia electrónica. Revisaremos exhaustivamente el sistema de supervisión y control electrónico y prepararemos de inmediato las mejoras institucionales y las medidas complementarias necesarias”, expresó el Ministerio de Justicia de Corea del Sur en un comunicado.