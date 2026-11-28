El encuentro había sido pautado tras las dos jornadas de paro y movilización que realizó el gremio docente la semana pasada.

Paritarias 2027: qué pasó este sábado en la negociación entre ATEN y el Gobierno

Luego de las jornadas de paro que llevaron adelante los docentes de Neuquén, este sábado 28 de noviembre se retomaron las negociaciones entre el gremio ATEN y el Gobierno provincial por la paritaria 2027. El encuentro era esperado por los trabajadores de la educación, en medio de una negociación que todavía no consigue acercar las posiciones de ambas partes.

La reunión estaba prevista para el mediodía en Casa de Gobierno y generaba expectativa por la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo salarial. Sin embargo, desde el gremio docente comunicaron una novedad sobre el estado de las negociaciones.

A través de sus canales oficiales, ATEN informó: "Compañerxs, la Mesa de Negociación con el gobierno pasó a un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 18".

De esta manera, las partes volverán a encontrarse el 30 de noviembre a las 18, en una nueva instancia para intentar cerrar un acuerdo de cara al próximo año lectivo.

La negociación entre ATEN y el Gobierno tras dos días de paro

La reunión de este sábado había sido convocada por el Ejecutivo provincial luego de las medidas de fuerza que el gremio llevó adelante el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre. Durante esas dos jornadas, los trabajadores de la educación realizaron un paro de 48 horas y distintas actividades para visibilizar sus reclamos.

Entre ellas, hubo una permanencia en Casa de Gobierno para exigir una convocatoria urgente a la mesa de negociación. Desde el sindicato plantearon que era necesario avanzar en un acuerdo que permita garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027 sin conflictos.

El último ofrecimiento del Gobierno contemplaba un incremento del 7% en los haberes de enero, dos actualizaciones por inflación: una en abril, correspondiente al primer trimestre, y otra en julio, por el segundo trimestre. Además, incluía el pago de una suma extraordinaria de 480.000 pesos netos por cargo, de carácter no remunerativo y no bonificable.

Desde ATEN consideraron insuficiente la propuesta y reclamaron una nueva convocatoria para continuar las conversaciones.

Las próximas medidas de fuerza

En paralelo a las negociaciones, el gremio ya había anunciado otras 72 horas de huelga para la próxima semana. La continuidad del conflicto se da mientras siguen abiertas las conversaciones con el Ejecutivo provincial.

Por ahora, no se comunicaron nuevos detalles sobre la propuesta salarial ni sobre los motivos por los que el encuentro pasó a un cuarto intermedio. Las negociaciones continuarán el lunes a las 18, cuando ATEN y el Gobierno volverán a sentarse a discutir la paritaria 2027.