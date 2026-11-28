Fue guía de trekking y pilar en la formación de la AAGM en esa localidad cordillerana, dejó un legado imborrable en la actividad de montaña.

Dolor en el mundo del trekking por la muerte de un querido guía de San Martín de los Andes

La comunidad de montaña atraviesa un momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Osvaldo Chapitel, conocido por todos como "Chapi", un querido guía de trekking que dejó una huella en la actividad y en San Martín de los Andes.

La noticia fue comunicada el pasado viernes a través de redes sociales por la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), que lo recordó por su compromiso con la institución y su vínculo con la cordillera.

Chapitel fue un activo integrante de la AAGM durante la década de 1980. En 1988 obtuvo el diploma de Guía de Trekking Cordillera (GTC), durante el 4.º Curso Nacional. Años más tarde, en 1993, fue uno de los impulsores de la creación de la Delegación San Martín de los Andes de la asociación, junto a Horacio Pelozo y Ezio Mucelli.

Su historia con la montaña había comenzado en el invierno de 1984, cuando conoció el refugio Otto Meiling, ubicado en el cerro Tronador. El lugar despertó su entusiasmo y, antes de finalizar ese mismo año, se convirtió en su concesionario junto a Sergio Barbagalo, Kike Chiguay y Mariano Vezzosi.

Desde allí, el grupo comenzó a trabajar en la atención del refugio y a proyectar importantes obras edilicias, tanto en las instalaciones como en el camino de acceso.

Su recorrido fuera de la montaña y su vínculo con el mundo 4x4

En 1987, Chapitel se alejó del refugio Meiling y comenzó nuevos proyectos. Entre ellos, participó en la organización de los recordados Safari Transpatagónicos, una competencia de motos y vehículos todoterreno que se desarrollaba entre Bariloche y Las Grutas.

En 1989 representó a la Argentina en una edición del Camel Trophy, donde tuvo una destacada actuación. Esa experiencia le permitió incorporarse al equipo oficial de Land Rover, en el que trabajó durante varios años. En 1998, además, apadrinó a Nicolás Bettinelli para que pudiera representar al país en esa reconocida competencia internacional de vehículos todoterreno.

Con el tiempo, se radicó junto a su familia en San Martín de los Andes, ciudad en la que vivió hasta la actualidad. Allí desarrolló diferentes actividades laborales, muchas vinculadas con el mundo 4x4, pero también con la docencia.

Entre sus trabajos, la AAGM destacó un proyecto relacionado con vehículos todoterreno que realizó para Néstor y Cristina Kirchner en El Calafate.

Al despedirlo, la asociación acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos y recordó el lugar que ocupó en la historia de la institución. "Buen viaje Chapi, los que fuimos tus amigos siempre te recordaremos", expresaron.

Los mensajes de despedida en redes

La noticia generó numerosas muestras de cariño entre quienes conocieron a Chapitel y compartieron con él distintos momentos de su vida. En los comentarios de la publicación de la AAGM, amigos y allegados expresaron su tristeza, recordaron anécdotas y destacaron su calidez y su forma de ser.

"Chapi querido, podíamos hablar horas y discutir, siempre era agradable. Esta vez me dejaste mudo", escribió una persona. Otro usuario lo recordó con una anécdota: "Amigo, te voy a recordar corriendo juntos en tu taxi por la pista al avión que casi pierdo. Loco lindo, hasta siempre".

También hubo quienes eligieron despedirlo desde los recuerdos compartidos: "Me quedan cantidad de anécdotas, charlas, tiempo compartido... Que puedas descansar en paz. Acompaño a su familia".

"¡Qué pena enorme! Muchos recuerdos con Chapitel, una buena persona, amable y dedicado. Que descanse en paz, un fuerte abrazo a la familia", expresó otro de los mensajes.