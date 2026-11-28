Las dos trazas facilitarán la conexión entre el norte y sur del este de la ciudad. Una conectará Alderete con Obrero Argentino, y la otra lo hará a través de la calle río Uruguay.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la apertura de dos calles nuevas por debajo del viaducto de la Avenida Mosconi , que permitirán mejorar la conexión entre los barrios Confluencia, Sapere y Provincias Unidas, con nuevas alternativas de circulación en ambos sentidos y una mayor fluidez del tránsito hacia los puentes carreteros.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que las nuevas trazas aprovecharán los cruces en desnivel que genera el viaducto y eliminarán una barrera que hasta ahora dificultaba la comunicación entre distintos sectores de la ciudad.

“Estamos en el tramo de los accesos a los puentes carreteros, donde el desarrollo del viaducto nos generó muchísimas mejoras en lo que es el tránsito”, explicó.

“Al ser los cruces en desnivel, quienes salen o ingresan a Neuquén desde Río Negro lo hacen por arriba, mientras que las conexiones entre Confluencia, Sapere y Provincias Unidas se pueden realizar por abajo, sin el obstáculo del tránsito que entra o sale de la ciudad”, detalló.

Dos nuevas conexiones por debajo del viaducto

Una de las intervenciones permitirá conectar la calle Alderete con Obrero Argentino, en el sector donde esta última pasa a denominarse Lázaro Martín. La apertura se realizará sobre un terreno cuya disponibilidad fue posible a partir de un acuerdo de intercambio de tierras con un privado, que incluyó una parcela del nuevo Parque Industrial.

Nicola precisó que esta nueva calle tendrá doble sentido de circulación y facilitará los desplazamientos entre el norte y el sur de la ciudad.

La segunda conexión estará a la altura de la calle Río Uruguay, en las inmediaciones de la estación de servicio Puma Energy. Esta traza también será nueva y tendrá sentido único de circulación, de oeste a este, en dirección noroeste-sureste.

“Estas son dos calles totalmente nuevas que se están generando a partir de la obra. La que conecta con Alderete tiene doble sentido de circulación, mientras que la de Río Uruguay es únicamente en el sentido de oeste a este”, aclaró el funcionario.

El secretario señaló que estas intervenciones modificarán las condiciones de circulación en un sector donde anteriormente los cruces entre ambos lados de la traza estaban limitados por la antigua configuración de los accesos.

“Esta ruta, en su antigua conformación, oficiaba como una barrera difícil de pasar. Incluso quien salía por Obrero Argentino y quería ir hacia el otro lado tenía que dar la vuelta por los puentes, porque estaba imposibilitado de hacer un retome”, recordó.

Avanza el hormigonado del viaducto

Los trabajos forman parte de la transformación integral de la Gran Avenida. Nicola indicó que la intervención tiene un avance importante y que el objetivo es completar anticipadamente este sector para marzo del próximo año.

En cuanto al viaducto, informó que ya se hormigonaron seis de los ocho tramos y que restan dos para completar esa etapa. Una vez finalizadas esas tareas, se podrá avanzar con mayor intensidad en la conformación de las calles y la terminación de la estructura vial.

“Ya liberamos los trabajos que requieren mayor movimiento de equipos pesados, como los mixers y los equipos para el hormigón, y empezamos a conformar todas las calles. Es un trabajo que entre diciembre y enero próximo calculo que va a estar listo”, adelantó.

El funcionario estimó que en el transcurso de los próximos días comenzará a visualizarse la apertura del terreno donde se construirá la nueva conexión entre las calles Alderete y Obrero Argentino. “En un plazo de un mes a un mes y medio también podrá apreciarse la nueva configuración vial de todo el sector”, indicó Nicola.