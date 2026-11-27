Controles preventivos, patrullajes y averiguaciones en bases de datos derivaron en demoras y traslados a distintas dependencias por requerimientos emitidos por la Justicia.

Tres procedimientos realizados por efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén derivaron en la demora y traslado a dependencias policiales de tres hombres que registraban pedidos de captura vigentes , de acuerdo con los partes oficiales difundidos sobre las actuaciones.

Las intervenciones se registraron en distintos sectores de la capital neuquina y tuvieron en común el cruce de datos filiatorios en los sistemas de análisis y consulta policial, mecanismo mediante el cual los uniformados detectaron requerimientos activos emitidos por Juzgados de Garantías y de Paz .

Uno de los operativos estuvo a cargo de personal de la División Motorizada DEMOSE y se desarrolló durante la noche del jueves en la intersección de Avenida Mosconi y Chaneton , en la ciudad de Neuquén. Según la información brindada, los efectivos advirtieron la circulación de una motocicleta que no contaba con chapa patente ni con luces traseras, motivo por el cual decidieron detener su marcha para identificar a quien la conducía.

Al consultar los datos del conductor -un hombre de 38 años- en el sistema de análisis criminal, se constató que pesaba sobre él un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia en el marco de una causa por lesiones gravísimas. Ante la confirmación del requerimiento, los policías procedieron a demorarlo y dispusieron, además, el secuestro contravencional de la motocicleta debido a que carecía de la documentación correspondiente.

En otro procedimiento, llevado adelante durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre en el marco de un patrullaje preventivo, efectivos -también- de la División Operativa DEMOSE intervinieron sobre calle Mitre luego de ser alertados por transeúntes sobre la presencia de un hombre que provocaba molestias a las personas que circulaban por ese sector.

Tras acercarse y proceder a la identificación del sujeto, los uniformados consultaron sus datos a través del Centro de Análisis. Esa verificación arrojó que registraba dos requerimientos judiciales vigentes: un pedido de paradero solicitado por el Juzgado de Paz N°1 de Neuquén y un pedido de captura en el marco de una causa por robo, requerido por el Juzgado de Garantías. A raíz de ello, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.

Patrullaje en Río Neuquén y avenida Ingeniero Gasparri Sur

Por su parte, durante el mediodía del jueves 26 de noviembre, personal de la Comisaría 13° realizaba tareas de patrullaje preventivo y controles de identificación de personas en inmediaciones de calle Río Neuquén y avenida Ingeniero Gasparri Sur.

En ese contexto, los efectivos identificaron a un hombre y verificaron su información, comprobando que registraba un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el Juzgado de Garantías N°1. Tras constatar la medida judicial, se solicitó el apoyo de un móvil policial de la jurisdicción para efectuar el traslado del hombre hacia la Comisaría 13°, quedando a disposición del magistrado interviniente.

De esta manera, los tres operativos concluyeron con las respectivas actuaciones policiales y con cada uno de los hombres identificados puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en el marco de los controles preventivos y recorridas desplegadas en la ciudad de Neuquén.