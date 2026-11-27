Un hombre que viene de racha negativa en materia de condenas por narcomenudeo no dudó en aceptar un juicio abreviado para definir un proceso en la justicia federal neuquina.

El hombre que aceptó un juicio abreviado ocultaba casi 90 gramos de cocaína en el asiento de su moto.

Un hombre que ya arrastra una condena de la justicia provincial de 4 años de cárcel efectiva por narcomenudeo buscó evitar un castigo mayor y con el asesoramiento de su defensor oficial, aceptó definir otro proceso en su contra con un juicio abreviado.

La investigación en relación al acusado, de 27 años, se inició el 29 de febrero de 2024 cuando se movilizaba en una moto de 110 centímetros cúbicos y se vio sorprendido por un control de los efectivos de la DeMoSe en el cruce de las calles Cayasta y Raihue , en el barrio Gran Neuquén de esta capital. A pesar de que intentó alejarse, los uniformados lograron cerrarle el paso.

Luego, casi en forma accidental, al querer mostrar los papeles de su moto que se encontraban en el asiento, dejó al descubierto un envoltorio con una sustancia blanca. Frente a esta situación, fueron convocados los integrantes del Departamento Antinarcóticos , que confirmaron que se trataba de cocaína por un peso cercano a los 90 gramos.

A la hora de ser citado para prestar declaración indagatoria, el motociclista se abstuvo. La causa siguió adelante en el ámbito de un juzgado federal de esta capital y se lo procesó por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Los envoltorios estaban escondidos dentro de una media.

El expediente en contra del hombre, identificado como Omar Emanuel Valenzuela, se definió en las últimas semanas y las partes intervinientes resolvieron presentar un acuerdo ante el TOF.

Una condena por venta de drogas

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de hacer un repaso de los antecedentes de Valenzuela, que incluyen una condena en 2025 por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por este motivo, se encontraba cumpliendo un castigo de 4 años de prisión efectiva dictado por un juez provincial.

Desde el MPF se reclamó un año más de prisión y que las penas se unifiquen. De esta forma, el castigo quedaría en 4 años y 2 meses.

Se puso a estudiar

A su turno, Valenzuela no se opuso al acuerdo propuesto y precisó que se encuentra alojado en la actualidad en la cárcel federal de Senillosa, donde está terminando sus estudios secundarios.

El juez unipersonal del TOF, tras las exposiciones de la fiscalía y la defensa, se limitó a homologar el acuerdo y aclaró que no correspondía declararlo reincidente.

Cuatro dealers fueron detenidos con 80 gramos de cocaína.

En las últimas semanas, en otro proceso que se definió en la justicia federal neuquina, una mujer y un hombre que habían sido apresados en San Martín de los Andes tras una persecución lograron evitar una pena de prisión efectiva a pesar de que ocultaban casi 300 gramos de cocaína. De igual modo, se dispuso que un auto secuestrado, marca Volkswagen, permanecerá a disposición del MPF.

Apresados con 300 gramos de cocaína

La investigación centrada en la mujer y el hombre de la ciudad cordillerana se remonta al 18 de noviembre de 2023, cuando circulaban en un auto por Avenida Los Lagos, en San Martín de los Andes. En esas circunstancias, observaron a un móvil de la Comisaría 43 y buscaron alejarse.

La maniobra sospechosa del vehículo no pasó desapercibida para los agentes de la Policía provincial, que empezaron a perseguirlos y alcanzaron a ver como arrojaban una bolsa por la ventanilla. El vehículo fue finalmente interceptado en calle Molina Campos, donde tanto la mujer, de 41 años, como el hombre, también de edad similar, fueron detenidos. En el vehículo, solo fue hallada una pequeña cantidad de cocaína y, a unos 50 metros, fue secuestrada la bolsa que contenía casi 300 gramos de esa droga.

Tanto la mujer como el hombre fueron imputados por tenencia de estupefacientes y quedaron sujetos a la investigación a cargo del juzgado federal de Zapala. La situación de los dos imputados se resolvió con un juicio abreviado, donde el hombre recibió una pena en suspenso y, la mujer, fue sobreseída.