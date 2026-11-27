El caso ocurrió en Río Grande do Sul. La víctima tenía 47 años y era psicóloga con doctorado en neurociencia. El sospechoso, de 34, quedó detenido.

Discutió con su hermana, la estranguló y vivió junto a su cadáver por una semana

Un hombre discutió con su hermana , la estranguló y convivió durante una semana con su cadáver dentro del departamento que compartían en Rio Grande do Sul, al sur de Brasil . La Brigada Militar (BM) halló el cuerpo junto a la cama en estado de descomposición y causó cierta sorpresa la actitud del sospechoso al ser descubierto.

Las autoridades acudieron a la vivienda situada en Canoas, un municipio del área metropolitana de Porto Alegre, tras recibir el aviso por parte de los vecinos sobre un olor fuerte en el pasillo.

El sospechoso , de 34 años e identificado como Alberto Karkow , quedó detenido tras admitir ante los agentes que cometió el homicidio .

La Policía Civil de Rio Grande do Sul investiga el caso como un femicidio por tratarse de un hecho ocurrido en el entorno familiar, mientras que peritos forenses examinaron el departamento y los efectivos secuestraron teléfonos celulares y computadoras portátiles.

De acuerdo con el testimonio del acusado a los policías, registraba peleas reiteradas con la víctima, Ana Raquel Karkow, con quien convivía.

De todas maneras, no existían denuncias previas ni órdenes de protección vinculadas con esos episodios, pese a que los vecinos también confirmaron conflictos habituales.

Cómo fue el ataque que derivó en el femicidio

En su relato ante los agentes, el hombre de 34 años sostuvo que durante la última discusión su hermana derribó la puerta de su habitación y se produjo una pelea física que terminó en estrangulamiento.

"Los vecinos alertaron a la Policía Militar debido al fuerte olor que detectaron en el pasillo del edificio", explica la delegada Angélica Giovanella Marques, jefa de la Comisaría de Policía Especializada para Mujeres (DEAM) en Canoas.

Sobre cómo encontraron al sospechoso, indicó: "Estaba muy tranquilo, muy sereno, abrió la puerta e informó a la policía que su hermana llevaba varios días muerta allí".

"No pudo precisar el día exacto, pero cree que había pasado aproximadamente una semana desde su fallecimiento", declaró la jefa policial.

Quién era Ana Raquel Karkow, psicóloga especializada en neurociencia

Ana Raquel Karkow, de 47 años, era una reconocida psicóloga con doctorado en neurociencia, que prestó servicios en la Policía Militar y dio clases en instituciones de educación superior en Rio Grande do Sul, Ceará y Mato Grosso.

Según su perfil en LinkedIn, se graduó en Psicología en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, cursó maestría y doctorado en Neurociencia y acumuló más de 20 años de experiencia clínica y académica.

La víctima del femicidio en Brasil tenía 47 años y era una reconocida psicóloga con doctorado en neurociencia.

Como docente de posgrado trabajó en UNIFOR y UNINASSAU, dedicada a la enseñanza de Neurociencia y Comportamiento con un enfoque que combinó ciencia, experiencia clínica y educación basada en la evidencia.

En su práctica clínica se especializó en el tratamiento de la depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno bipolar, con una mirada orientada a la salud mental y la calidad de vida.

El comunicado de sus colegas: "Momentos de dolor"

El Consejo Regional de Psicología de Río Grande do Sul (CRPRS) difundió un mensaje tras el caso en Canoas.

“CRPRS expresa profundo pesar por la muerte de la psicóloga y neurocientífica Ana Raquel Karkow, víctima de feminicidio en Canoas. En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros y compañeros de profesión”, publicó la entidad en su cuenta de Instagram.

Por último, el organismo reafirmó “su condena de todas las formas de violencia contra la mujer y refuerza el compromiso ético de la Psicología con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la vida”.