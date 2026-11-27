Al menos diez visitantes sufrieron mordeduras desde fines de septiembre, en un sitio icónico que recibe hasta 70.000 personas por día en picos turísticos.

Más de cien monos invadieron los jardines del Taj Mahal en medio de la temporada alta y el problema parece complicarse para las autoridades, porque ya se registraron al menos diez personas mordidas dentro del complejo y en sus alrededores desde fines de septiembre

La grabación donde se observa al grupo de animales avanzando por el lugar se difundió en redes sociales. El Servicio Arqueológico de la India (ASI) afirmó que el video parecía tener varios meses, pero el visitante que lo filmó declaró a TOI que lo había registrado hace pocos días junto a su familia y a su madre mayor.

El episodio ocurrió en Agra, ciudad del estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, donde se ubica este mausoleo del siglo XVII, levantado por orden del emperador Shah Jahan en memoria de su esposa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

De acuerdo con reportes citados por la cadena india NDTV, los animales se concentran de manera repetida cerca de las puertas este, oeste y real.

VIDEO: Monkeys have taken over Taj Mahal gates in India https://t.co/YKd62JxmEY pic.twitter.com/JyhPqV7p8Q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 26, 2026

El jueves por la mañana, un grupo de monos ingresó de golpe en los jardines del monumento y se reunió junto a distintos accesos entre chillidos, lo que llevó a parte de los visitantes a frenar o cambiar de recorrido sin que se produjeran mordeduras en ese episodio, según consignó el diario Hindustan.

Agra supera los 50.000 visitantes diarios durante la temporada alta, mientras que el complejo del Taj Mahal suele recibir entre 19.000 y 22.000 personas por jornada y llega a los 70.000 en días festivos y picos de demanda.

El mapa de las mordeduras de los monos

En septiembre, dos visitantes recibieron mordeduras en hechos separados cerca de las 8 de la mañana: el brasileño Anthony Penn, de 83 años, y un turista procedente del estado indio de Bengala Occidental, en el este del país.

Ambos obtuvieron primeros auxilios en un dispensario próximo al monumento antes de ser trasladados a un hospital del distrito para seguir con su atención médica.

Esos episodios se sumaron a otros ataques reportados en un lapso cercano a quince días. El 16 de septiembre, la ciudadana británica Suzanne Ann Barrett sufrió una mordedura en una mano cerca de la Puerta Real y recibió asistencia inicial antes de su derivación hospitalaria, en lo que entonces constituía el cuarto ataque informado en unos quince días.

El 3 de septiembre, en cambio, la visitante Deepika Goyal resultó mordida en una mano tras ser atacada por la espalda por un mono en Delhi, la capital india, en las inmediaciones de una mezquita.

Más tarde, el 20 de noviembre, dos personas que recorrían el complejo sufrieron mordeduras y fueron derivadas a un hospital, mientras que otras recibieron curaciones en el lugar.

Instalaron vallas, pero la preocupación por los monos continúa

El Servicio Arqueológico de la India instaló vallas en distintos accesos empleados por los monos y el comité de seguridad del monumento revisó las medidas de protección en noviembre. En grabaciones difundidas en redes sociales también se ve a grupos desplazándose por zonas abiertas del recinto e incluso metiéndose en fuentes.

Según indicó un funcionario del ASI a TOI, la vegetación abundante del predio atrae a los monos, pero capturarlos corresponde a la corporación municipal de Agra, mientras que el organismo arqueológico responde por la seguridad de los visitantes y la organización interna.

Más de cien monos tomaron el Taj Mahal en plena temporada alta.

El 28 de septiembre, la arqueóloga superintendente Smita Kumar alertó sobre el incremento de las mordeduras de monos y pidió la intervención del organismo municipal.

"Hemos tomado medidas más estrictas, como la instalación de cables en los puntos necesarios para mantener a los monos alejados. También escribimos cartas a la administración de vez en cuando", dijo Kalandar Bind, asistente sénior de conservación del ASI a cargo del Taj Mahal.

Por su parte, un turista relató: "Cuando nos detuvimos cerca del mausoleo principal para descansar, mi anciana madre no podía caminar mucho tiempo. Mientras estábamos sentados, un enorme grupo de más de cien monos entró de repente en uno de los jardines por la izquierda. Yo estaba con mi familia, y me pareció que los habían soltado de algún sitio en el Taj Mahal".