El vehículo volcó y desató un incendio que alcanzó a varios autos en una autopista de El Cairo. El impactante momento quedó grabado.

El camión cisterna explotó en una autopista de El Cairo y provocó un incendio que dejó decenas de víctimas.

El camión cisterna explotó en una autopista de El Cairo y provocó un incendio que dejó decenas de víctimas.

Una explosión de un camión cisterna provocó una tragedia , donde murieron al menos 31 personas. El estallido generó un incendio de grandes dimensiones y alcanzó a varios vehículos que circulaban por la zona.

El episodio ocurrió en una de las principales vías de circulación de la El Cairo, Egipto y quedó registrado en un video filmado desde el interior de un auto que transitaba a pocos metros del lugar. Las imágenes muestran la violencia de la detonación y la rápida propagación de las llamas.

Según informó el Ministerio de Salud de Egipto, otras 15 personas resultaron heridas , cuatro de ellas en estado crítico.

Tras el siniestro, la Fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que el camión volcó y posteriormente explotó.

Cómo se produjo la explosión del camión cisterna

El camión transportaba combustible y según informaron medios estatales, volcó sobre la Ring Road, una autopista muy transitada que conecta distintos sectores de la capital egipcia. Tras el vuelco, se incendió y las llamas alcanzaron a otros vehículos que circulaban por la zona.

Unas 40 ambulancias fueron enviadas al lugar para asistir a las víctimas. Cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las imágenes registradas por transeúntes y verificadas por la agencia AFP mostraron grandes llamaradas y densas columnas de humo que se elevaron desde el lugar del siniestro. En medio del caos, los automovilistas tocaban bocina e intentaban alejarse del lugar.

“La escena era aterradora”, contó Abdel Rahman Khalil a AFP. El hombre dijo que llegó poco después del accidente y encontró el camión cisterna volcado y envuelto en llamas.

Las fotografías posteriores exhibieron varios vehículos completamente calcinados y los restos del camión cisterna, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos del incendio.

La Fiscalía busca determinar qué provocó la tragedia

La Fiscalía de Egipto abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Además, ordenó realizar pruebas de ADN para identificar a las víctimas que sufrieron quemaduras graves.

El Ministerio de Salud elevó el nivel de alerta de emergencia y el titular de la cartera, Khaled Abdel Ghaffar, se trasladó al lugar del siniestro y a los hospitales cercanos.

Horas después, las autoridades informaron que la autopista había sido reabierta al tránsito y que los restos del accidente habían sido retirados. El primer ministro, Mostafa Madbouly, también ordenó investigar lo ocurrido.

El Gobierno espera contar con un informe completo antes de definir posibles medidas sobre el transporte de productos petrolíferos y las condiciones de seguridad de esas operaciones.

Los antecedentes de tragedias viales en Egipto

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Egipto. Entre sus principales causas figuran el exceso de velocidad, la falta de controles efectivos para hacer cumplir las normas de circulación y el mal estado de algunos caminos.

Según la agencia estatal de estadísticas, casi 6.000 personas murieron en accidentes viales en el país durante el último año, frente a los más de 5.200 fallecidos registrados el año anterior.

En agosto pasado, al menos 18 personas, muchas de ellas adolescentes, murieron en el norte de Egipto cuando chocaron dos camionetas que transportaban trabajadores rurales temporarios.