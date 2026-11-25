El impactante momento quedó registrado por un automovilista vio que el camión venía con la batea levantada y empezó a filmar.

Un camión volcador chocó contra un histórico puente el martes a la noche y terminó quebrando una de las vigas que pasan por encima de la calzada. Todo quedó grabado.

El vehículo llevaba la caja levantada cuando llegó al kilómetro 132 de la Ruta Nacional N°33, frente al Parque Municipal. Un automovilista que entraba a la ciudad bonaerense alcanzó a filmar el impacto.

El choque ocurrió cerca de las 22 horas cuando el camión circulaba cruzando el histórico puente de Pigüé , iba caminohacia Bahía Blanca.

En la grabación de seis segundos se ve que la batea ya sobresale por encima de la cabina, varios metros antes del cruce. La cabina alcanza a pasar por debajo, pero la caja pega de lleno contra el primer refuerzo y levanta una nube de polvo.

Al volante iba Daniel González, un camionero bahiense que acababa de terminar su jornada en una empresa que construye silos en la zona. Iba a descansar, llevaba la batea vacía y salió ileso.

La batea estaba vacía cuando el camión llegó al puente. (Foto: Ciudad Noticias)

"No me di cuenta, no me di cuenta", le repitió después del golpe a Javier Porta, el coordinador de Defensa Civil de Pigüé que habló con él en el lugar.

Por qué se levantó la batea del camión

Antes de volver a la ruta, González paró en una estación de servicio. Debajo de la batea guardó la lona con la que se cubre la carga. En una entrevista radial, Porta explicó que el camionero retomó el viaje con la toma de fuerza todavía conectada.

Desde esa parada hasta el puente, González recorrió entre 800 y 1.000 metros. En ese trayecto empezó a subir la batea sin que él lo advirtiera.

El golpe rompió la primera de las dos cruces metálicas que unen los laterales del puente por arriba. Defensa Civil pidió que ingenieros de Vialidad Nacional revisaran el resto de la estructura antes de habilitar el paso.

En 2021, Vialidad Nacional había terminado de restaurar el puente como parte de las obras sobre 153 kilómetros de ruta entre Tornquist y Espartillar. Las cuadrillas reemplazaron las defensas deterioradas, reconstruyeron las veredas y repararon las juntas de dilatación. También pintaron el arco y extendieron los conductos de desagüe para evitar que el agua dañara la estructura.

Cómo se circula por la Ruta 33 a la altura de Pigüé

La Ruta 33 conecta las zonas agrícolas y ganaderas de Buenos Aires y Santa Fe con los puertos de Bahía Blanca y Rosario. Para mantener abierto ese corredor, Vialidad dispuso que los vehículos pasen por los costados del puente. El desvío permite seguir viaje sin entrar al centro de Pigüé.

Quienes van hacia Bahía Blanca deben tomar la colectora derecha antes de la subida y volver a la ruta unos metros más adelante. En dirección a Trenque Lauquen, los conductores también salen por la colectora de su lado y retoman la calzada principal después del puente.

La Policía Vial, Defensa Civil y agentes de Vialidad quedaron a cargo de señalizar los desvíos y ordenar el paso en ambos sentidos. El organismo vial pidió a los conductores que reduzcan la velocidad en ese tramo y circulen con las luces bajas encendidas. Hasta la mañana de este miércoles no había fecha de reapertura.