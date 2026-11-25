Se trata de una droga que se usa para tratar la diabetes tipo 2. La ANMAT también prohibió el uso de un spray deportivo.

A partir del jueves 26 de noviembre quedan suspendidos la elaboración, la importación, la venta y el uso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó retirar del mercado argentino todos los medicamentos de una droga que se usa para tratar la diabetes tipo 2, por el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Se trata de la medicación que contiene rosiglitazona, una droga que se usa para tratar la diabetes tipo 2.

Según precisó el organismo, el momento de la revisión, Laboratorio Beta comercializaba Glimide 8 mg en blísteres de 30 comprimidos recubiertos y su autorización de venta seguía vigente.

Y se informó que a partir del jueves 26 de noviembre quedan suspendidos la elaboración, la importación, la venta y el uso de la rosiglitazona, tanto sola como en combinación con otros principios activos.

Por qué la ANMAT ordenó retirar la rosiglitazona

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, la rosiglitazona ayuda a controlar el azúcar en sangre porque mejora la respuesta del organismo a la insulina. En 2010, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó suspender su comercialización en Europa.

Al repasar los antecedentes, la ANMAT explicó que para el organismo europeo "los riesgos asociados a la rosiglitazona superaban sus beneficios terapéuticos".

La ANMAT ordenó retirar Glimide 8 mg por el riesgo cardiovascular. (Foto: Farmatodo)

En la Argentina, el equipo de farmacovigilancia consultó VigiBase, la base internacional que reúne notificaciones de posibles efectos adversos. Encontró 93.204 reportes que mencionaban la rosiglitazona. Cerca de siete de cada diez correspondían a trastornos cardíacos. Los más frecuentes dentro de ese grupo fueron el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

La disposición 7557/2026 cancela los registros vigentes y exige a los laboratorios que acrediten ante el Instituto Nacional de Medicamentos el retiro inmediato de los productos.

Quienes estén tomando rosiglitazona deben consultar cuanto antes al profesional que se la recetó para acordar un cambio de tratamiento.

Qué encontraron en el depósito donde se guardaba el Spray Frío GMP

La ANMART también informó que una denuncia por la venta del aerosol en internet llevó a los inspectores hasta un depósito en Rosario, donde la firma MDF SRL guardaba mancuernas, barras y otros artículos deportivos.

Allí encontraron 31 envases con fecha de vencimiento en diciembre de 2028. Las etiquetas omitían el número de lote, el registro sanitario y el nombre del fabricante o importador.

El aerosol se ofrecía bajo el nombre Spray Frío GMP, en envases de 440 mililitros con la leyenda "Industria Argentina". Un comercio de artículos deportivos de Rosario lo vendía en su página web y en Mercado Libre. La prohibición de usarlo, venderlo o distribuirlo alcanza a todos los lotes en el país.

La ANMAT abrió sumarios al vendedor del aerosol y a su proveedor. (Foto: Roberto Fiadone)

La responsable del comercio declaró que el 10 de septiembre dejó de vender el aerosol por Mercado Libre porque la plataforma había dado de baja los avisos. Atribuyó la fabricación a un proveedor de Lanús y presentó una factura de compra. Cuando los inspectores fueron a ese domicilio, el hijo del titular les dijo que su padre se dedicaba a la distribución y negó que fabricara el producto.

La ANMAT explicó que "se desconoce la composición, las características, la funcionalidad y las condiciones de seguridad del producto". Los inspectores tomaron una lata como muestra e inmovilizaron las 30 restantes en el depósito.

El organismo abrió sumarios sanitarios a MDF y a su proveedor. Además, por la disposición 7556/2026, la firma rosarina quedó inhabilitada para vender o distribuir productos médicos de una jurisdicción a otra.