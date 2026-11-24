En diciembre 2026 las empleadas domésticas perciben un nuevo aumento salarial . Además, cobran el aguinaldo . ¿Cómo se calcula?

En el último mes del año , las empleadas domésticas perciben un nuevo aumento salarial . Como la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) -entidad que representa a las trabajadoras del sector- logró acordar incrementos para el último cuatrimestre de 2026, en diciembre reciben el último ajuste en sus sueldos . Además, también cobran el aguinaldo . ¿Cómo se calcula el SAC -Sueldo Anual Complementario- ?

A comienzos de septiembre de 2026, se publicó en el Boletín Oficial el detalle de los porcentajes acordados para los distintos aumentos en el último tramo del año:

En diciembre de 2026 , las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios , que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

En el último mes del año, las empleadas domésticas perciben un nuevo aumento salarial.

Diciembre 2026 : suba del 1,6% sobre los básicos ya unificados.

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $5.007,14.

Mensual: $624.627,93.

Sin retiro

Hora:.$5.429,84.

Mensual: $688.884,98.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $4.775,41.

Mensual: $584.600,84.

Sin retiro

Hora: $5.180,42.

Mensual: $643.922,59.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $4.522,71.

Mensual: $571.842,92.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $4.522,71.

Mensual: $571.842,92.

Sin retiro

Hora: $5.002,28.

Mensual: $630.347,58.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora: $4.241,42.

Mensual: $520.337,24.

Sin retiro

Hora: $4.522,71.

Mensual: $571.842,92.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo de diciembre de 2026 se pagará a partir del viernes 18 de diciembre.

Así se calcula el aguinaldo que perciben las empleadas domésticas en diciembre de 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo de diciembre de 2026 se pagará a partir del viernes 18 de diciembre. La Ley estipula que ese plazo podría extenderse hasta cuatro (4) días hábiles. Para calcular el aguinaldo de diciembre de 2026, es preciso considerar el mejor sueldo del segundo semestre del año en curso y dividir ese importe por dos. Luego, volver a dividir por 6 y luego multiplicarlo por los meses trabajados.

Claro que también existe otra opción para calcular el aguinaldo: consiste en tomar como referencia el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del segundo semestre del año.

Por otra parte, la ley también estipula que, a los fines de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. Y agrega que la diferencia que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre.