El Danstar saldría con alimentos y gas. "No se le pide ningún permiso a Argentina, se le avisa", indicaron desde la empresa y crece la tensión.

La naviera chilena Easter Island confirmó que enviará su carguero Danstar desde Punta Arenas a las islas Malvinas, sin solicitar autorización a la Argentina. El Gobierno exige un permiso.

Al salir del estrecho de Magallanes, el barco deberá recorrer unas 12 millas náuticas por aguas argentinas. El canciller Pablo Quirno sostiene que, para cruzar ese tramo rumbo al archipiélago, la empresa necesita una autorización previa.

"No se le pide ningún permiso a Argentina, se le avisa", dijo Pablo Pacheco, gerente general de la naviera. La compañía tramitará el permiso para zarpar ante la autoridad marítima de Punta Arenas y el de ingreso ante la capitanía de Puerto Argentino, en las islas bajo administración británica.

El buque sigue en el astillero Asmar Magallanes de Punta Arenas, donde se realizan tareas de mantenimiento. La compañía había previsto zarpar el 17 de diciembre, aunque Pacheco aclaró que la partida podría concretarse entre la tercera y la cuarta semana del mes, una vez que el barco esté listo.

Por qué Argentina exige un permiso para ir a Malvinas

La Cancillería fundamenta su reclamo en el Decreto 256/2010, que exige autorización previa a los buques que atraviesen aguas bajo jurisdicción argentina rumbo a un puerto de Malvinas.

La ruta de carga entre Punta Arenas y las islas está suspendida desde 2011. (Foto: Empresa Portuaria Austral)

Para el Gobierno argentino, ese requisito también rige cuando el barco zarpa desde otro país. Quirno recordó que más de 1.500 embarcaciones, entre ellas varias de bandera británica, ya hicieron el trámite.

Easter Island invoca el derecho de paso inocente, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La convención permite que los barcos extranjeros atraviesen el mar territorial de otro país. Como regla general, el paso debe ser continuo y rápido, y se considera inocente si respeta la paz, el orden y la seguridad del país costero.

Al respaldar a la naviera, el diputado chileno por Magallanes Alejandro Riquelme invocó el Tratado de Paz y Amistad que la Argentina y Chile firmaron en 1984. Su artículo 10 obliga a la Argentina a garantizar el tránsito por sus aguas de los buques de cualquier bandera que entren o salgan del estrecho. El vocero del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, sostuvo que a la empresa le corresponde gestionar el permiso.

Qué llevará el Danstar en su primer viaje a Malvinas

El Danstar tiene capacidad para más de 1.200 toneladas y la naviera prevé embarcar alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado. Para los comerciantes de las islas, la ruta abre la posibilidad de comprar productos frescos en el sur de Chile. Hoy llega a Malvinas un barco por mes desde Montevideo, con mercadería que en su mayoría proviene de Europa y Asia.

Los comerciantes de las islas ya coordinan sus compras en Chile. (Foto: Ben Tubby)

Los proveedores de Punta Arenas ya pueden entregar la mercadería no perecedera para el primer viaje, y tienen plazo hasta el 30 de noviembre. La recepción de frutas, verduras y congelados quedó para el 14 de diciembre. Dos representantes de la firma chilena Sea Shipping Line viajaron a Puerto Argentino para ayudar a los comerciantes de las islas a hacer sus pedidos en Chile y coordinar los envíos.

El Gobierno argentino cuestionó el viaje por la posibilidad de que parte de esa carga termine en Sea Lion, el proyecto petrolero autorizado por el Reino Unido al norte de las islas. Pacheco aseguró que la naviera no se reunió ni prevé reunirse con las dos compañías a cargo, Navitas y Rockhopper.

El sábado 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer en Hamburgo su decisión sobre el pedido argentino de suspender la explotación mientras se tramita el arbitraje con el Reino Unido.