Las declaraciones de David Cairns se dieron en medio de las tensiones por la explotación petrolera en las islas.

El embajador británico, David Cairns, reconoció "días no tan buenos" y anunció un homenaje a los caídos

El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, anunció que su país realizará en 2027 un homenaje por los 45 años de la guerra de Malvinas , con un reconocimiento a los veteranos y familiares de los caídos de ambos países. El diplomático adelantó que la conmemoración buscará desarrollarse “con respeto y sinceridad”, en un contexto de tensiones bilaterales por la explotación petrolera en las islas.

El anuncio fue realizado este jueves durante la celebración por el cumpleaños del rey Carlos III , en un acto que tuvo un despliegue menor al de otras ediciones y estuvo marcado por la ausencia de representantes del Gobierno de Javier Milei .

“En las relaciones internacionales, como en las relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos”, expresó Cairns después de escuchar las interpretaciones de los himnos británico y argentino, a cargo de alumnos del colegio Northlands.

El diplomático, quien se presentó como el representante número 56 del Reino Unido en el país, recordó que el año pasado se cumplieron 200 años de relaciones bilaterales y anticipó cómo será el homenaje previsto para el próximo año.

El homenaje del Reino Unido por los 45 años de la guerra de Malvinas

“En 2027, cuando se cumplan 45 años del conflicto bélico de 1982, vamos a conmemorar la fecha con respeto y sinceridad, trabajando juntos con los veteranos, familiares de los caídos de ambos países, ofreciendo consideración y amistad”, sostuvo el embajador.

En ese marco, Cairns agradeció especialmente la presencia de integrantes de la comisión de familiares de caídos argentinos que participaron de la celebración.

El representante británico también manifestó su expectativa de que el vínculo entre ambos países pueda mejorar: “Estoy convencido de que en el futuro vamos a tener más días buenos que no tan buenos”, concluyó.

La ausencia de funcionarios del Gobierno de Milei

La celebración se desarrolló sin representantes del Poder Ejecutivo nacional, de la Cancillería, legisladores de La Libertad Avanza ni integrantes de las Fuerzas de Seguridad.

Entre los asistentes estuvieron la excanciller Diana Mondino, el diputado Martín Lousteau, el procurador general Eduardo Casal y el ministro de Gobierno porteño, Bruno Screnci. También participaron el exfuncionario Fernando Straface y los empresarios Eduardo Elsztain y Gustavo Weiss.

La actividad contó además con la presencia de los embajadores de China, Estados Unidos, Marruecos y Panamá, junto a delegaciones diplomáticas de España, Brasil y la Unión Europea.

La disputa por el petróleo en las Islas Malvinas

El encuentro diplomático se realizó en medio de las diferencias entre Argentina y el Reino Unido por el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas en las Islas Malvinas.

La semana pasada, Argentina presentó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, y solicitó la suspensión de las actividades petroleras vinculadas con el proyecto. Por su parte, Gran Bretaña defendió la iniciativa bajo el tratado de Alta Mar y el principio de autodeterminación.

El proyecto Sea Lion está en el centro del reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El tribunal dará a conocer el próximo sábado 28 su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por el país. En tanto, el canciller Pablo Quirno advirtió esta semana que el proceso arbitral continuará independientemente del resultado de esa instancia.