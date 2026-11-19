El comerciante, de 49 años, enfrentó al sujeto, forcejearon y recibió una puñalada en la espalda. El agresor fue identificado, pero continúa prófugo.

Mataron al dueño de un supermercado chino de una puñalada por el robo de dos cervezas

El propietario de un supermercado chino fue asesinado de una puñalada este jueves al mediodía en Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, cuando intentó impedir el robo de dos botellas de cerveza. El atacante lo hirió con un cuchillo durante un forcejeo y escapó del lugar. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió pocas horas después.

El comerciante fue identificado como Dai Jianrong, de 49 años , conocido por los vecinos de la zona como Lucas. Era el propietario del supermercado "Los Hermanos", ubicado en la intersección de las calles París y Fitz Roy.

De acuerdo con los primeros testimonios, el episodio comenzó cuando un hombre ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al sector de las heladeras. Allí tomó dos botellas de bebidas y las escondió debajo de su campera, con la intención de retirarse sin abonarlas. Los vecinos describieron al sospechoso como una persona en situación de calle.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad

La maniobra fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos del supermercado. Dai Jianrong advirtió lo que ocurría y decidió intervenir para impedir que el hombre se llevara los productos.

El comerciante se acercó al sospechoso y le exigió que devolviera las botellas. Sin embargo, el hombre se resistió y ambos comenzaron a forcejear.

En medio del enfrentamiento, el agresor sacó un cuchillo y apuñaló al propietario del local en la zona lateral de la espalda. La herida fue de gravedad y le perforó un pulmón. Después del ataque, el delincuente salió corriendo del supermercado y escapó a pie.

Murió en el Hospital después de recibir la puñalada

Tras el ataque, Dai Jianrong fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, en La Matanza. Según los primeros datos, el comerciante permanecía consciente durante el traslado, aunque su estado era delicado por la gravedad de la lesión.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero su cuadro se agravó y falleció pocas horas después de ingresar al centro de salud.

La muerte del hombre generó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona, donde era conocido por estar al frente del supermercado "Los Hermanos".

Buscan al sospechoso que escapó después del crimen

Después del homicidio, el atacante logró escapar y todavía no fue detenido. Las autoridades policiales confirmaron que el presunto autor del crimen ya fue identificado y trabajan para establecer su paradero y concretar su arresto.

En ese contexto, las cámaras de seguridad del supermercado podrían resultar fundamentales para reconstruir la secuencia del ataque y aportar elementos a la investigación.

El crimen ocurrió durante un intento de robo de apenas dos botellas de cerveza y terminó con la muerte del comerciante, que había intervenido para evitar que el sospechoso se llevara la mercadería sin pagar.