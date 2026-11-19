La caída de la moneda brasileña tras la reelección de Lula y un menor crecimiento proyectado amenazan al turismo local y a envíos como peras y manzanas.

Los recientes movimientos en la economía de Brasil , acentuados desde que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje y obtuvo la reelección frente a Flávio Bolsonaro, encienden serias alarmas para la Argentina de cara a los próximos meses.

La fuerte depreciación del real —iniciada el 26 de octubre por las dudas del mercado sobre el rumbo fiscal brasileño y el adverso contexto internacional ante una esperada suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos— genera un marcado abaratamiento relativo del país vecino, poniendo en jaque tanto al turismo receptivo e interno como a las economías regionales .

En este escenario, el tipo de cambio real bilateral (TCRB) entre ambos países tocó este miércoles su nivel más bajo desde el 13 de abril de 2025, jornada previa a la implementación del esquema local de bandas cambiarias y la salida del cepo para personas humanas tras el acuerdo con el FMI.

En términos prácticos, los bienes y servicios del principal socio comercial de la Argentina se volvieron sustancialmente más económicos frente a los domésticos.

El triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil pone en alerta a los mercados argentinos.

Brasil ya está un 17% más barato que el verano pasado

Un relevamiento de la consultora Analytica advirtió que hay que remontarse hasta fines de la convertibilidad para encontrar un Brasil tan barato para los turistas argentinos, si se considera que en períodos anteriores con restricciones cambiarias (como 2015, 2023 o el verano 2024/2025) los viajeros debían acceder a dólares paralelos como el MEP en lugar del tipo de cambio oficial.

"Para el turista, Brasil ya está un 11,4% más barato que en enero-febrero de 2025 y un 17% más barato que en enero-febrero de este año", precisó Federico Kisza, economista de la entidad. En la misma línea, Andrés Asiain, director del CESO, calificó la depreciación del real como "una mala noticia" bajo un esquema local que utiliza el dólar como ancla antiinflacionaria, y proyectó un leve deterioro del déficit bilateral turístico para el verano de 2027, que pasaría de los u$s3.100 millones registrados en 2026 a un rango de entre u$s3.200 y u$s3.300 millones.

Para Asiain, aunque la pérdida del poder adquisitivo local modera la salida de viajeros hacia el exterior, el impacto sobre los destinos nacionales será doble: "Va a pegar por aquellos que van a preferir irse al exterior debido a los precios más bajos y por una economía que viene con bajos niveles de consumo".

El impacto en las economías regionales: alerta por peras y manzanas

En paralelo, un informe de la Fundación Mediterránea, elaborado por el economista Jorge Day, alertó sobre el riesgo que enfrenta el entramado productivo del interior, dado que el 35% de las exportaciones de las economías regionales tiene como destino Brasil. El estudio identificó siete productos cuya dependencia del mercado brasileño supera ese umbral: aceitunas (75%), papas industrializadas (69%), ajo (63%), manzana (54%), ciruela seca (51%), pasas de uva (49%) y pera (41%).

Day explicó que un real más débil encarece los productos argentinos para los compradores brasileños, un fenómeno que podría agravarse si Brasilia aplica un ajuste fiscal y sostiene tasas de interés elevadas.

A esto se suma el recorte en las expectativas de actividad: el Banco Central de Brasil informó que el mercado redujo la proyección de crecimiento del PBI para 2027 al 1% (frente al 1,3% previo al balotaje y al 1,7% estimado a inicios de año). "La evidencia sugiere que, en promedio, el efecto del crecimiento de Brasil sobre nuestras exportaciones es más fuerte que el del tipo de cambio", concluyó Kisza.