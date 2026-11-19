La sesión también incluye el límite a la compra de campos por extranjeros y la adhesión al tratado internacional de patentes.

El Senado debatirá un amplio paquete de leyes antes del cierre de las sesiones ordinarias. (Foto: Comunicación Senado).

El Senado de la Nación buscará sancionar este jueves un régimen permanente de prestaciones por discapacidad antes de que venza la emergencia, el 31 de diciembre. La Cámara también votará si restituye la Ley de Tierras, que limita la superficie rural que puede quedar en manos extranjeras, y si aprueba la adhesión de la Argentina al tratado internacional de patentes.

Los jefes de bloque acordaron con la vicepresidenta Victoria Villarruel que la sesión comience a las 11 de la mañana. Con 21 bancas propias, La Libertad Avanza (LLA) necesita que al menos 16 senadores de otros bloques se sienten en el recinto para alcanzar el quórum de 37. El oficialismo busca esos apoyos en el PRO, la UCR y los partidos provinciales.

Para esa misma hora, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a familias, prestadores y trabajadores frente al Congreso. Piden que el Senado apruebe el texto que recibió 237 votos a favor en Diputados en octubre y que ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

Quiénes podrán conservar la pensión si consiguen trabajo

El proyecto mantiene la pensión no contributiva en el 70% de la jubilación mínima. Entre los requisitos para solicitarla figuran el Certificado Único de Discapacidad y un ingreso neto inferior a dos salarios mínimos. Para calcular ese límite se toma en cuenta únicamente el ingreso de quien pide la pensión.

Federico Sturzenegger y Agustín Coto durante el debate sobre propiedad privada en el Senado. (Foto: Cano y Díaz Azcue / Senado).

Quien ya cobre la pensión podrá conservarla si consigue un empleo registrado o se inscribe en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos. Si su ingreso pasa de ese monto, el pago se suspenderá. Podrá pedir que se lo restablezcan cuando termine la relación laboral o sus ingresos vuelvan a quedar por debajo del tope.

Para los prestadores, el proyecto mantiene el ajuste mensual de los aranceles por inflación. Si quedan compensaciones pendientes, el Ejecutivo tendrá 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para publicar el cronograma y 90 días corridos, contados desde la misma fecha, para pagarles a quienes hayan completado el trámite.

El tope del 15% y las tierras de Lácar

Diputados incorporó la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también modifica las reglas para los desalojos y las expropiaciones. La votación general en octubre terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El capítulo sobre tierras recibió 239 votos afirmativos.

La ley de 2011 fija un máximo del 15% de la superficie rural en manos extranjeras para todo el país y aplica el mismo porcentaje en cada provincia, municipio o jurisdicción equivalente.

En octubre, la Corte Suprema suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado esa ley, y devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche.

En agosto de 2025, el 5,51% de la superficie rural de Neuquén estaba en manos extranjeras, de acuerdo con el Registro Nacional de Tierras Rurales. En el departamento Lácar, que incluye a San Martín de los Andes, la proporción llegaba al 54,17%. La ley resguarda los derechos de quienes ya eran dueños de sus campos cuando entró en vigor.

El Congreso busca establecer un régimen permanente de financiamiento para discapacidad. (Foto: Cámara de Diputados).

Qué objetaron los laboratorios argentinos en el tratado de patentes

El Gobierno se comprometió a impulsar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes en el acuerdo comercial con Estados Unidos. El sistema permite iniciar el trámite en varios países con una sola solicitud. Cada oficina nacional decide después si concede la patente en su territorio.

A pedido de los laboratorios argentinos, Diputados incorporó una reserva sobre el capítulo II, que prevé un examen preliminar internacional de las invenciones.

Una de las cámaras del sector, CILFA, advirtió que esos informes podrían facilitar que se patenten cambios menores en medicamentos ya existentes y demorar la llegada de genéricos. Esa reserva es la que ahora debe votar el Senado.