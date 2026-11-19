A casi una semana del trágico hecho, todavía hay cuatro personas hospitalizadas. Qué se sabe hasta el momento.

La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal . Y a casi una semana del trágico episodio, ya son dos los fallecidos.

Un trabajador de 24 años que permanecía internado en grave estado murió este jueves, varios días después del accidente que conmocionó a la zona.

La fatal explosión ocurrió el viernes pasado y desde entonces, los equipos médicos asistieron a los trabajadores afectados, mientras continúa la preocupación por la evolución de quienes permanecen heridos bajo atención hospitalaria.

El hombre, cuya identidad no trascendió, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Su familia ya fue informada de lo ocurrido. Según trascendió, el hombre tenía una larga trayectoria dentro de la compañía, a donde ingresó en 2007.

La autopsia del trabajador se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Nación, debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal. La calificación del expediente es incendio o estrago culposo seguido de muerte.

El último parte médico, informado el fin de semana pasado, indicaba que dos de los heridos graves estaban quemados en terapia intensiva, pero sin requerimientos de Asistencia Respiratoria Mecánica. Los otros tres estaban hospitalizados en el área de clínica médica, estables. Tras la confirmación de la muerte del operario, ahora son 4 los pacientes en grave estado.

Explosión en Remedios de Escalada

La explosión se produjo el viernes pasado en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

El accidente ocurrió después de que una máquina dañara un caño de distribución durante trabajos de renovación de la red de gas. Tras el episodio, intervinieron personal de bomberos, Defensa Civil y servicios de emergencia municipales en las tareas de rescate de las víctimas.

La investigación

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien deberá determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión.

“Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año”, comunicó el organismo el martes pasado.

En ese sentido, señalaron que “reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia”.

Comunicado de Metrogas

La empresa Metrogas emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del operario e indicó que se trataba de un empleado que era parte de la compañía desde hace varios años.

“Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él”, señalaron.

“Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor”, finalizaron.