El hombre fue hallado por dos trabajadores de su empresa. La Justicia advirtió que hay dudas por la declaración de su hijo.

Un empresario de 67 años fue encontrado muerto en su fábrica metalúrgica de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El episodio ocurrió este martes y se conoció luego de un llamado al 911 que realizaron trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el lugar.

Los trabajadores creyeron inicialmente que la víctima, identificado como Manuel Failde , estaba inconsciente y dieron aviso a la policía. Cuando llegó la asistencia médica a la metalúrgica ubicada en Monseñor Bufano y La Paz, se constató que el empresario ya había fallecido.

En el lugar, los investigadores encontraron manchas de sangre, una vaina servida calibre 9 milímetros y detectaron que la caja fuerte estaba vacía. Este escenario reforzó la hipótesis de un robo , ya que también habían arrancado las cámaras de seguridad.

En las últimas horas fue detenido el principal sospechoso del crimen, identificado como Javier Andrés Brescia. El hombre de 47 años fue localizado en una vivienda de Merlo y secuestraron un Fiat Duna Blanco que podría estar vinculado con el crimen.

El hijo del empresario, Nicolás Failde, dijo que su padre habría comprado dólares al mediodía a un hombre de la zona conocido como "Marciano", reveló TN. Este dato fue clave para los investigadores, aunque también llamó la atención por las inconsistencias en su relato.

En la vereda de la fábrica estaba estacionada la camioneta de la víctima, aunque hasta el momento no se pudo establecer si el lugar ya se encontraba abierto al público.

La sospecha sobre el hijo y el robo de dólares

La principal hipótesis es un robo planificado y que la operación cambiaria pudo haber sido usada como una excusa para acercarse a Failde, conocer sus movimientos o acceder al dinero que guardaba en el establecimiento. Aún así, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis.

La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía Especializada en Homicidios de La Matanza, y puso el foco en los movimientos de Failde durante sus últimas horas de vida. Especialmente, en una supuesta operación de compra de dólares que habría realizado el mismo día, horas antes del crimen.

Tras conocer el testimonio del hijo del empresario y las dudas a su alrededor, el fiscal ordenó realizarle un dermotest al hijo para determinar si tuvo contacto reciente con un arma de fuego. La medida forma parte de las medidas de la investigación y no implica que haya sido imputado por el homicidio.

También intenta establecer qué sabía el entorno familiar sobre el dinero que había en la caja fuerte, los movimientos de la víctima durante el día y la supuesta operación cambiaria.

Al mismo tiempo, se busca conocer si efectivamente ocurrió la transacción de dólares, cuánto dinero se habría cambiado y quiénes estuvieron involucrados, como también identificar a "Marciano".

Por el momento, no está confirmado que la compra de dólares haya sido real ni que el supuesto vendedor haya tenido participación en el homicidio. Sin embargo, la reconstrucción de ese encuentro podría ser clave para establecer cómo se desencadenó el crimen.

Otra pista se sumó en las últimas horas. El hallazgo de documentación perteneciente a Failde tirada en Ramella al 1800, en Morón. Un vecino la encontró y la entregó en una comisaría de La Matanza.

Los investigadores buscan establecer si los documentos fueron abandonados por los asesinos durante la fuga y si el lugar en el que fueron encontrados permite reconstruir el recorrido que realizaron tras cometer el crimen.