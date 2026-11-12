"Vos la mataste": encontraron a una jubilada asesinada a puñaladas, su marido y su nieta son los sospechosos

El brutal crimen fue descubierto por una vecina que pasaba por el lugar. Qué se sabe del trágico hecho.

Un trágico episodio ocurrió el martes por la noche, donde una mujer fue asesinada en su casa. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, su nieta y su marido son los principales sospechosos.

La víctima fue identificada como Aurora del Valle Carrizo , una jubilada de 76 años que recibió una apuñalada en su pulmón . El ataque habría sido durante una discusión familiar, que terminó también con su pareja, Nicolás Mercado de 82 años, con una lesión en la cabeza por la que tuvo que ser internado.

Por el crimen quedó detenida su nieta , Danna Vega, de 39 años. La investigación analiza la participación de su pareja y su nieta en el crimen, ya que ambos se encontraban en el domicilio al momento del ataque y resultaron heridas. Todo ocurrió en el barrio 920 viviendas de la ciudad de Catamarca.

Medios locales revelaron que un grupo de jóvenes que pasaba por la zonaalertaron a la policía del caso, ya que vieron la puerta de la vivienda abierta y una mujer forcejeando con otra persona.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, se encontraron con la jubilada tendida en el piso. Rápidamente fue trasladada al hospital Interzonal San Juan Bautista, aunque murió en el camino.

Qué se sabe sobre el asesinato

Tras ordenarse la realización de una autopsia, los peritos determinaron que la mujer sufrió un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

Un testimonio clave fue el de una vecina enfermera, que ingresó a la vivienda para dar los primeros auxilios a la víctima, quien se encontraba boca abajo y rodeada de sangre. También observó en el lugarc una cuchilla de gran tamaño cerca del cuerpo y que posteriormente encontraron otra en la vereda.

En ese momento, Mercado y Vega se responsabilizaban mutuamente por el asesinato. "Entre ellos se decían: 'vos la mataste'", declaró ante los investigadores.

Críticas por la demora para asistir a la jubilada

Según el testimonio de la vecina, la ambulancia tardó demasiado tiempo, pese a que un policía que vive en la cuadra había solicitado asistencia urgente.

"La ambulancia tardó prácticamente media hora. Cuando llegó, los signos vitales eran muy débiles. Cuando la cargaron, yo ya sabía que iba a fallecer", cuestionó.

A su vez, cuestionó la versión de que Carrizo había salido a pedir ayuda a la calle. Según explicó, cuando ingresó a la casa, la víctima estaba tendida boca abajo en el pasillo.

La nieta fue detenida

La nieta de la mujer permanece detenida como principal sospechosa del homicidio. La investigación quedó a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino.

El marido de la víctima, Nicolás Mercado, de 82 años, sufrió una lesión en la cabeza y debió ser internado en el Hospital San Juan Bautista. Inicialmente estuvo bajo custodia policial, pero posteriormente la Justicia dispuso el cese de su arresto.

La Fiscalía busca reconstruir que ocurrió durante la discusión y establecer quién provocó la herida mortal que terminó con la vida de la jubilada.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, hasta que el expediente pasó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.