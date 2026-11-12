Una modelo argentina se accidentó en México y le detectaron tumores: necesita un vuelo sanitario para volver

Melisa permanece internada y el diagnóstico de los médicos es preocupante., Su familia inició una campaña y revelaron el difícil momento que atraviesa.

La modelo Melisa Moyano sufrió una grave fractura de cadera en México y necesita ayuda para regresar al país. (Foto: gentileza Melisa Moyano).

Una modelo argentina sufrió una convulsión en México, cayó al piso y terminó internada con una fractura de cadera. Los estudios para preparar la operación revelaron una dura realidad que ella desconocía hasta ese momento, y ahora necesita ayuda para afrontar los gastos médicos y regresar al país.

Se trata de Melisa Moyano , una mendocina de 40 años que permanece internada en Ciudad de México. En la campaña que organizaron sus allegados, la familia precisó que la caída ocurrió el 4 de noviembre y que desde entonces recibe atención en un hospital privado.

Los médicos necesitan realizar una biopsia para determinar el origen de los tumores. Por ahora, no hay un diagnóstico oncológico confirmado. Sus familiares buscan reunir los fondos para la cirugía y el regreso, que requiere asistencia médica.

Melisa contó que empezó a sentirse mareada cuando esperaba el ascensor de su edificio. Se golpeó contra una pared, cayó y comenzó a convulsionar. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. Los vecinos la encontraron en el piso y pidieron una ambulancia.

La familia de la modelo organiza una colecta para afrontar la cirugía y un traslado sanitario. (Foto: Instagram / @melisamoyano.ok).

"Nunca había tenido un episodio así", contó en una entrevista con TN. La gravedad de la lesión en la cadera llevó a los profesionales a ampliar los estudios. Además de reconstruir la articulación, necesitan analizar las formaciones que encontraron durante las evaluaciones previas a la operación.

Los médicos confirmaron la presencia de tumores, lesiones en la columna y en un pulmón.

Quién es Melisa Moyano, la modelo argentina que pide ayudar parra regresar al país

La mendocina trabaja como modelo desde los 18 años. Participó en campañas publicitarias, desfiles y producciones fotográficas, y también representa a marcas durante eventos. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajó en agencias de publicidad antes de instalarse en México.

La pintura es otra de sus actividades profesionales. Durante la pandemia de 2020 retomó una afición que tenía desde chica y empezó a crear cuadros como pasatiempo y terapia. El apoyo de personas cercanas la alentó a ofrecer sus obras y convertirlas en un emprendimiento.

Con su marca @melisamoyano.art realiza pinturas abstractas con acrílicos y trabajos por encargo. La internación interrumpió tanto sus actividades vinculadas al modelaje como la producción de cuadros. Su familia advirtió que la recuperación llevará meses en los que no podrá trabajar.

La colecta para operarse y volver a la Argentina

Sus familiares y amigos abrieron una campaña en GoFundMe con una primera meta de 600.000 pesos mexicanos. En el pedido detallaron que 240.000 corresponden a los gastos hospitalarios acumulados y otros 360.000 se destinarán a una parte de la cirugía de cadera y las biopsias.

Además de trabajar como modelo, Melisa Moyano es diseñadora gráfica y artista. (Foto: Instagram / @melisamoyano.art).

Esa meta inicial no cubre todo lo que necesitan. Los organizadores aclararon que todavía faltará completar el costo de la operación y resolver el traslado con asistencia médica, para que Melisa pueda continuar su atención en la Argentina junto a su familia.

El presupuesto difundido para un vuelo sanitario ronda los 90.000 dólares. Por la gravedad de la fractura, necesita viajar acostada y acompañada por personal médico. Su entorno también mantiene contacto con el consulado argentino para buscar una alternativa que permita concretar el regreso.

Su mamá y una de sus hermanas viajaron a México para acompañarla. La campaña se difunde desde la cuenta @melisamoyano.ok, donde sus allegados comparten el pedido de ayuda. En GoFundMe figura como "Ayudemos a Meli a operarse y volver con su familia".

Melisa agradeció el acompañamiento de amigos, conocidos y personas con las que nunca tuvo contacto. Todavía necesita reunir fondos en México para avanzar con la atención y el regreso. "Para una persona en mi situación, cada día que pasa es ir contra reloj", expresó.