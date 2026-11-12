El dólar oficial abre a $1.570 en venta este jueves 12 de noviembre. La brecha cambiaria con el blue se mantiene en 0%, sin diferencia entre ambas cotizaciones.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este jueves 12 de noviembre

A la apertura de este jueves 12 de noviembre, el dólar oficial registra una cotización de $1.520 en compra y $1.570 en venta . Esta cotización marca el valor de referencia establecido por el Banco Central para las operaciones autorizadas en el mercado formal.

En el segmento de dólares financieros, el dólar MEP (Bolsa) opera a $1.567,8 en compra y $1.578,3 en venta . Esta cotización refleja las operaciones realizadas a través del mercado de valores con títulos públicos y acciones.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) se posiciona en $1.658,4 en compra y $1.664,9 en venta . Este segmento concentra operaciones de mayor volumen en el mercado financiero y registra una diferencia más pronunciada respecto a los dólares oficiales y paralelos.

El dólar mayorista cotiza a $1.535 en compra y $1.544 en venta. Este segmento opera en transacciones entre bancos e instituciones financieras autorizadas.

Para operaciones con tarjeta de crédito y débito, el dólar tarjeta alcanza $2.041 en venta, con una compra registrada en $1.976. Esta cotización incluye los recargos y comisiones aplicados por las entidades bancarias para este tipo de transacciones.

Conocé la cotización del dólar oficial de este viernes 19 de febrero de 2021

La brecha cambiaria del dólar

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto se ubica en $1.649,71 en compra y $1.655,92 en venta. Este valor refleja las operaciones realizadas a través de plataformas de intercambio de activos digitales.

La ausencia de brecha entre el dólar oficial y el dólar blue marca una particularidad en el escenario cambiario de hoy. Ambos segmentos convergen en la cotización de venta de $1.570, eliminando los incentivos para operar en el mercado paralelo en términos de precio.

Entre el dólar oficial de venta ($1.570) y el dólar CCL de venta ($1.664,9), la diferencia se sitúa en $94,9 por unidad. Esta brecha refleja el diferencial típico entre el mercado formal y los segmentos financieros más especulativos.

El dólar MEP de venta ($1.578,3) mantiene una diferencia de $8,3 respecto al oficial, posicionándose como una alternativa intermedia entre el segmento formal y los dólares financieros de mayor volatilidad.