Dólar banda azul o cara chica: cuál billete vale menos y 4 consejos para evitarlo

¿Cuáles son los motivos que provocan una diferenciación del valor entre los billetes de dólar banda azul y los de cara chica ?

La U.S. Currency Education Program es el Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. (CEP), que procura garantizar la integridad de la confianza en la moneda estadounidense al proporcionar información y recursos de formación al público. ¿Qué dice este organismo en relación a los dólares de banda azul y los de cara chica ? ¿Valen lo mismo? ¿Por qué en la Argentina uno vale menos?

El organismo oficial mencionado más arriba ofrece información sobre los distintos mecanismos de seguridad vinculados a cada uno de los billetes emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, se detalla minuciosamente cada billete dólar , desde aquellos emitidos por EE. UU. en 1914 hasta el presente.

Tanto los billetes de cien dólares de cara chica como así también los que incluyen una banda azul con cara grande son de curso legal. La diferencia es que, debido a su antigüedad y a la falta de medidas modernas de seguridad , los primeros tienen menos valor en el mercado "ilegal" o "informal”.

La U.S. Currency Education Program ofrece información sobre los distintos mecanismos de seguridad vinculados a cada uno de los billetes emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los billetes denominados cara chica –que incluyen en su anverso el busto de Benjamin Franklin- fueron circulados entre 1914 y 1996. El primer billete con cara grande apareció en 1996. Finalmente, en 2013 se emitió el segundo modelo de cara grande, con el hilo de seguridad en el centro del billete, también conocido por su banda azul. La U.S. Currency Education Program subraya que “toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida”.

Lo cierto es que en el mercado “informal” de la Argentina los billetes dólares de cara chica se compran a un precio menor que los actuales, a un promedio de entre 1 y 3% por debajo de ellos. Los mercados afirman que toman esta medida por seguridad ante la antigüedad de los billetes (método similar a cuando adquieren papeles monedas dañados o manchados). Esta cuestión incluso podría llegar a afectar a los bancos. Y es que, si bien reciben los de cara chica, todos los clientes optan por los billetes de cara grande.

Tanto los billetes de cien dólares de cara chica como así también los que incluyen una banda azul con cara grande son de curso legal.

Cómo evitar los billetes dólar de cara chica o cambiarlos por los de banda azul

Para salvaguardar sus ahorros, aquellas personas que conserven billetes dólar con cara chica, pueden poner en práctica determinadas estrategias a los fines de valorizarlos o bien de renovarlos por los de banda azul: