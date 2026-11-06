El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: el horario de llegada y los detalles de todas las actividades

Será el segundo Sucesor de Pedro en visitar el país después de San Juan Pablo II. Hasta cuándo se quedará y qué día emprenderá viaje a la Argentina.

El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: cuándo llegará y cuáles serán todas sus actividades.

El Papa León XIV se despidió este viernes por mañana de quienes aún se encontraban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma, desde donde emprendió su viaje a América Latina y donde su primer destino será Uruguay.

El Sumo Pontífice subió al Airbus A330-900 de Ita Airways, que despegó a las 7:05 . Así, esta mañana, 6 de noviembre, comenzó su sexto viaje apostólico internacional, que lo llevará a América Latina.

Tras trece horas y media de vuelo, alrededor de las 16:30 hora local, León XIV aterrizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se trata del primero de los tres países —junto con Argentina y Perú— que lo recibirán hasta el 17 de noviembre.

De acuerdo a lo que confirmó el Vaticano, el Papa estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, y será el segundo Sucesor de Pedro en visitarlo, después de San Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987 y 1988.

Así será la visita del Papa León XIV en Uruguay

A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer de pulmón, el Papa recorrerá cerca de 30.000 kilómetros para visitar tres países y 10 ciudades en Uruguay, Argentina y Perú.

En Uruguay será recibido este viernes por la tarde por el Presidente Yamandú Orsi. Así comenzará con una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo 8 de noviembre.

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-Viernes 6 de noviembre: Montevideo

16:30 – Arribo del pontífice al Aeropuerto Internacional de Carrasco (Gral. Cesáreo L. Berisso).

17:30 - Ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia.

17:45 – Encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia.

18:15 – Reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio Ejecutivo José Artigas.

19:00 – Entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

19:05 – Celebración de Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

-Sábado 7 de noviembre: Paysandú y Montevideo

08:25 – Salida aérea desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Paysandú.

09:10 – Arribo al Aeropuerto Internacional Brigadier General Tydeo Larre Borges en Paysandú.

10:00 – Santa Misa masiva en el Parque París Londres (requiere entrada gratuita disponible en la web oficial).

12:45 – Retorno aéreo hacia Montevideo.

17:00 – Encuentro con la realidad social del barrio Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00 – Encuentro con el mundo educativo en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU, av. 8 de Octubre).

19:00 – Gran vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio Centenario (requiere entrada gratuita).

-Domingo 8 de noviembre: Florida y Partida