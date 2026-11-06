El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: el horario de llegada y los detalles de todas las actividades
Será el segundo Sucesor de Pedro en visitar el país después de San Juan Pablo II. Hasta cuándo se quedará y qué día emprenderá viaje a la Argentina.
El Papa León XIV se despidió este viernes por mañana de quienes aún se encontraban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma, desde donde emprendió su viaje a América Latina y donde su primer destino será Uruguay.
El Sumo Pontífice subió al Airbus A330-900 de Ita Airways, que despegó a las 7:05. Así, esta mañana, 6 de noviembre, comenzó su sexto viaje apostólico internacional, que lo llevará a América Latina.
Tras trece horas y media de vuelo, alrededor de las 16:30 hora local, León XIV aterrizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se trata del primero de los tres países —junto con Argentina y Perú— que lo recibirán hasta el 17 de noviembre.
De acuerdo a lo que confirmó el Vaticano, el Papa estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, y será el segundo Sucesor de Pedro en visitarlo, después de San Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987 y 1988.
Así será la visita del Papa León XIV en Uruguay
A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer de pulmón, el Papa recorrerá cerca de 30.000 kilómetros para visitar tres países y 10 ciudades en Uruguay, Argentina y Perú.
En Uruguay será recibido este viernes por la tarde por el Presidente Yamandú Orsi. Así comenzará con una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo 8 de noviembre.
-Viernes 6 de noviembre: Montevideo
- 16:30 – Arribo del pontífice al Aeropuerto Internacional de Carrasco (Gral. Cesáreo L. Berisso).
- 17:30 - Ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia.
- 17:45 – Encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia.
- 18:15 – Reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio Ejecutivo José Artigas.
- 19:00 – Entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.
- 19:05 – Celebración de Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.
-Sábado 7 de noviembre: Paysandú y Montevideo
- 08:25 – Salida aérea desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Paysandú.
- 09:10 – Arribo al Aeropuerto Internacional Brigadier General Tydeo Larre Borges en Paysandú.
- 10:00 – Santa Misa masiva en el Parque París Londres (requiere entrada gratuita disponible en la web oficial).
- 12:45 – Retorno aéreo hacia Montevideo.
- 17:00 – Encuentro con la realidad social del barrio Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
- 18:00 – Encuentro con el mundo educativo en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU, av. 8 de Octubre).
- 19:00 – Gran vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio Centenario (requiere entrada gratuita).
-Domingo 8 de noviembre: Florida y Partida
- 10:30 – Santa Misa central en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres (requiere entrada gratuita).
- 15:10 – Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- 15:30 – Despegue del vuelo pontificio con destino a Buenos Aires.
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